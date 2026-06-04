Bayern, UEFA'nın güncel sıralamasında zirveye yerleşti

Avrupa sahalarında güçlü kulüpler arasındaki kıyasıya mücadeleler ve sezon sonu değerlendirmeleri devam ediyor. Dünya futbolunun yönetim organı UEFA, kıtanın en güçlü kulüplerinin güncel resmi sıralamasını açıkladı. Buna göre, Münih ekibi Bayern, tüm rakiplerini geride bırakarak yaklaşan 2026/2027 sezonu öncesinde kıtanın en güçlü takımı olarak listenin lideri oldu.

Prestijli listenin ikinci basamağını İspanyol devi Real Madrid alırken, ilk üçü Fransa şampiyonu PSG tamamladı.

Münih ekibinin istikrarlı başarısının sırrı ne?

Bu sıralama sadece bir yıllık sonuca dayanmıyor, kulüplerin 2021/2022 sezonundan bu yana Avrupa sahalarında gösterdiği genel performanslara göre oluşturuldu. Bayern'in bu zirveye yerleşmesini Avrupa kupalarındaki şaşırtıcı istikrarı sağladı:

Alman makinesi, son beş sezonun her birinde prestijli UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (UCL) çeyrek final aşamasına ulaşmayı başardı.

Bu dönemde takım iki kez de yarı finalin zorlu mücadelelerinde yer aldı. İşte bu yüksek ve istikrarlı sonuçlar Münih kulübüne büyük puanlar kazandırdı.

Arsenal'in gücü ve Aston Villa'dan dev sıçrama

Geride kalan 2025/2026 futbol sezonunda kıtada en fazla puanı toplayan Londra ekibi Arsenal, genel beş yıllık hesaplamalara göre sıralamada 7. sırada yer aldı.

Sezonun sürprizi: Sıralamada en şaşırtıcı ve büyük yükselişi İngiltere'nin bir diğer temsilcisi Aston Villa gerçekleştirdi. Birmingham ekibi bir anda 29 basamak yükselerek Avrupa'nın en güçlü kulüpleri arasında 17. sıraya yerleşti.

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