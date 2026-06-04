Luis Suárez Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın

Türkiye ve Avrupa futbolunda transfer piyasası giderek ısınıyor. Lizbon ekibi Sporting'in forveti Luis Suárez, yakında İstanbul devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katılabilir. Bu beklenen büyük transfer hakkında dünyaca ünlü ve güvenilir gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Kolombiyalı yetenekli golcü, becerisi ve üretkenliğiyle birçok dev kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kişisel anlaşma tamam, son söz yönetiminde

28 yaşındaki tecrübeli Kolombiyalı forvet, 'Sarı Kanaryalar'ın temsilcileriyle bir araya gelerek yeni sözleşmesinin tüm kişisel maddelerini detaylıca kararlaştırdı. Ancak bu transferde henüz son nokta konulmadı. Transferin başarıyla sonuçlanması, İstanbul kulübünde yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna ve kulüpler arasındaki bonservis bedeli konusunda varılacak nihai mali anlaşmaya doğrudan bağlı.

Suárez'in geride kalan sezondaki olağanüstü istatistikleri

Luis Suárez, geride kalan futbol yılında Sporting formasıyla gerçek bir gol şovu sergiledi. Kaydettiği istatistikler her dev kulübü etkileyecek cinsten:

Turnuva İstatistik Toplam oynanan maç 53 maç Atılan goller 38 gol Gol pasları (asist) 9 asist

Büyük hedeflere doğru: Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon prestijli UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek. Böylesine önemli bir turnuva öncesinde Suárez gibi korkutucu bir golcünün kadroya katılması, şüphesiz takımın Avrupa kupalarındaki başarılı yürüyüşüne büyük katkı sağlayacaktır.

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