İsrail Vergi Dairesi Kripto Para Birimi Gönüllü Beyanlarından Memnun Değil

İsrail Vergi Dairesi, kripto paralardan elde edilen kârların gönüllü beyanı sürecinin beklenen sonucu vermemesinden endişe duyuyor. Hükümet, raporlarını düzelten kişilere cezai kovuşturmadan muafiyet hakkı tanısa da, mükelleflerin faaliyeti düşük kalmaya devam ediyor. Cointelegraph.com bu konuda haber veriyor.

Globes yayınının haberine göre, İsrail makamları Ağustos 2025'e kadar geçerli olan «gönüllü ifşa» politikası kapsamında 1 milyar dolara kadar vergi geliri bekliyordu. Ancak bugüne kadar kripto sermayeden elde edilen gelirlerle ilgili beyanlar, beklenen tutarın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Verilere göre, vergi dairesi toplam 50 milyon dolarlık kripto varlık hakkında rapor aldı; oysa beyan edilmeyen fonların miktarı milyarlarca doları bulabilir.

Vergi uzmanı Iftach Simhony'ye göre, süreçte anonimliğin olmaması temel engel teşkil ediyor. Mükellefler için risk seviyesi yüksekse ve prosedür başlangıç aşamasında netlik veya anonimlik garanti etmiyorsa, gönüllü bilgi verme teşviki azalıyor. Şimdiye kadar sadece 58 kişi bu prosedürü kullanarak vergi beyannamelerini düzeltmeye çalıştı.

İsrail Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk yarısına ilişkin Finansal İstikrar Raporu'na göre, ülke vatandaşları yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto varlığa sahip. Aynı zamanda, ABD Kongresi üyeleri de küçük kripto işlemlerini IRS'ye bildirme yükümlülüğünden muaf tutmayı öngören PARITY Act yasa tasarısını görüşüyor.