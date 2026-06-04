Savunma teknolojileri sektörü yatırımla doldu: Kim hayatta kalacak

·71·Teknoloji
Savunma teknolojileri sektörü yatırımla doldu: Kim hayatta kalacak

Şu anda savunma teknolojileri (Defense Tech) sektörü benzeri görülmemiş bir gelişim gösteriyor. Anduril ve Mach Industries gibi şirketler değerlerini sırasıyla iki ve dört kat artırmayı başardı. ABD hükümeti ise savunma bütçesini %40 oranında artırma teklifinde bulunuyor; bu da sektöre yeni yatırımların akması için zemin hazırlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni girişim dalgası devlet sözleşmeleri için mücadeleye girişse de, sektör uzmanları tüm projelerin başarılı olamayacağı konusunda uyarıyor. Anduril projesine ilk yatırım yapan XYZ Venture Capital'in kurucusu Ross Fubini, birçok şirketin prototip aşamasından gerçek üretim anlaşmasına geçişteki "Ölüm Vadisi"nde yok olduğunu vurguladı.

TechCrunch yayınının Equity podcast'inde Rebecca Bellan ve Ross Fubini savunma teknolojileri pazarındaki hayatta kalma faktörlerini tartıştı. Eski Palantir çalışanları ağına dayanan ve şu anda 2 milyar dolarlık varlıkları yöneten XYZ Venture Capital'in başkanı, hangi tür girişimlerin uzun vadeli perspektife sahip olduğunu açıkladı.

Bu ilginç sohbetin tamamını YouTube, Apple Podcasts, Overcast ve Spotify platformlarında dinleyebilirsiniz. Ayrıca Equity projesinin son haberlerini X ve Threads sosyal ağlarındaki @EquityPod sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

Defense TechAndurilGirişimlerYatırımABD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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