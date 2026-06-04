Yıldızlararası Kuyruklu Yıldızlar Samanyolu Kütlesinin Yarısını Oluşturabilir

·59·Teknoloji
Yıldızlararası Kuyruklu Yıldızlar Samanyolu Kütlesinin Yarısını Oluşturabilir

Uluslararası bir araştırmacı grubu, Samanyolu'nun "kayıp kütlesinin" önemli bir kısmının karanlık maddeyle değil, yıldızlararası uzayda serbestçe hareket eden nesnelerle (kuyruklu yıldızlar ve asteroidler) ilişkili olabileceği hipotezini öne sürdü. arXiv portalında yayımlanan bu araştırma, geleneksel karanlık madde teorisine alternatif bir yaklaşım sunuyor. Ixbt.com haber veriyor.

Genellikle Galaksi'deki karanlık maddenin varlığı, yıldızların dönüş hızlarının analizinden çıkarılır. Gözlemler, Galaksi'nin dış kesimlerindeki yıldızların görünür kütleye (yıldızlar ve gaz) dayanarak beklenenden daha hızlı döndüğünü göstermektedir. Bu fark, elektromanyetik radyasyonla etkileşime girmeyen ancak kütleçekimi yoluyla kendini gösteren görünmez kütle ile açıklanmaktadır.

Yeni çalışmada yıldızlararası nesnelerin (ISO) toplam katkısı incelendi. Buna daha önce kaydedilen 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov ve 3I/ATLAS gibi diğer yıldız sistemlerinden gelen nadir konuklar örnek teşkil ediyor. Araştırmacılara göre, her bir nesnenin kütlesi küçük olsa da, Galaksi'deki toplam sayıları hayal edilemeyecek kadar fazla olabilir.

Poisson dağılımına dayalı istatistiksel bir model kullanılarak yapılan hesaplamalar, yıldızlararası nesnelerin toplam kütlesinin, karanlık maddeye atfedilen "kayıp kütlenin" %13 ila %45'ini açıklayabileceğini gösterdi. Bu, söz konusu nesnelerin kütleçekimsel dinamikteki rolünün önemli olabileceği anlamına geliyor.

Ancak yazarlar, bu hesaplamaların çok küçük bir örneklem (esas olarak 3I/ATLAS nesnesi) temelinde yapıldığını vurguluyor. Önümüzdeki yıllarda yeni gökyüzü tarama projelerinin daha fazla yıldızlararası nesne tespit etmesi bekleniyor. Bu veriler, kuyruklu yıldızların gerçekten Galaksi kütlesi sorununu çözüp çözemediğini veya rollerinin ikincil olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

SamanyoluKaranlık MaddeAstronomiKuyruklu YıldızUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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