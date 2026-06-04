Dusan Vlahovic Önümüzdeki Günlerde Juventus'tan Resmen Ayrılacak

İtalyan futbolunun en köklü devlerinden biri olarak kabul edilen Torino ekibi Juventus taraftarları için transfer piyasasındaki bir sonraki büyük gelişme belli oldu. Takımın efsanevi savunmacısı ve şu anda Torino süper kulübünün direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, yetenekli Sırp forvet Dusan Vlahovic'in yakında takımdan ayrılacağını resmen doğruladı.

Medyada yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki yetenekli forvet, kulüple bu yılın 30 Haziran'ında sona erecek olan mevcut iş sözleşmesini uzatmayı kesin olarak reddetti.

«Yüksek maaş istiyor, İtalya'da kalmayacak»

Kulüp yönetimi temsilcisi Chiellini, bu beklenmedik ve taraftarlar için biraz üzücü olan haberle ilgili görüşünü bildirerek futbolcunun ayrılık nedenlerini açıkladı:

«Bu durum şahsen benim için çok üzücü. Dusan'ın Torino'da kalmasını ve takımımızın parlak geleceğine katkıda bulunmasını çok istemiştik. Çünkü o, Juventus kulübünü ve kaderini gerçekten önemseyen oyunculardan biri. Ancak yeni sözleşmede çok daha yüksek bir maaş talep ediyor. Mevcut mali koşullar ve İtalya Şampiyonası'ndaki maaş sistemi göz önüne alındığında, büyük olasılıkla kariyerine Serie A'da devam etmeyecek», dedi Giorgio Chiellini.

Vlahovic'in Juventus'taki kariyeri ve istatistikleri

Hatırlatmak isteriz ki Sırp golcü, Torino devinin kadrosuna 2022 kış transfer döneminde katılmıştı. Geride kalan süre zarfında takımın ana hücum silahlarından biri haline geldi. Serie A'daki göstergeleri şu şekildedir:

Turnuvadaki katılımı Gösterge sayısı İtalya Serie A maçları 19 maç Atılan gol sayısı 7 gol Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran

Şu anda Avrupa'daki diğer bazı üst düzey kulüpler, bonservissiz kalacak olan yetenekli forveti kadrolarına katmak için ciddi bir mücadeleye başladılar. Yakında Vlahovic'in yeni takımının açıklanması bekleniyor.

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