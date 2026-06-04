Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki Rakibi Danimarka ile Berabere Kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli takımların katıldığı uluslararası hazırlık maçları yoğun bir tempoya girdi. Şu anda milli takımlar, dünya kupasının başlamasına kadar olan kısa arayı verimli bir şekilde değerlendirerek kadrolarını ve taktiksel düzenlerini test ediyorlar. Bu önemli hazırlık maçlarından biri Polonya'da oynandı.

Vatandaşlarımızın rakibinden anlamlı bir oyun

Yaklaşan Dünya Kupası finallerinde Özbekistan Milli Takımı ile aynı grupta yer alan Kongo DC milli takımı, Avrupa'nın köklü ve tehlikeli temsilcilerinden Danimarka ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı bu çekişmeli ve tavizsiz mücadelede kalelere gol atılamadı ve karşılaşma 0-0'lık mücadeleci bir beraberlikle sonuçlandı.

Maç boyunca her iki takımın teknik direktörleri de kadroda rotasyona giderek birçok futbolcuyu test etti. Kongolu oyuncuların kadrosunda tanınmış savunmacı Aaron Wan-Bissaka'nın yedek kulübesinden oyuna dahil olması, takımın savunma hattının oldukça sağlam olduğunun bir göstergesidir.

Takımların maçtaki tam kadroları

Teknik ekipler bu kontrol maçında aşağıdaki futbolculardan yararlandı:

Kongo DC: Mpasi-Nzau, Kalulu (Wan-Bissaka, 87), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Mukau (Pickel, 70), Mutussami, E. Kayembe (Sodiki, 55), Wissa (Mbuku, 87), Masuaku (J. Kayembe, 55), Bakambu (Banza, 70).

Danimarka: Jorgensen, Kristensen, Provstgaard (Hogsberg, 81), Kristensen (Andersen, 57), Maehle, Jensen, Hojbjerg (Froholdt, 57), Eriksen (Gronbaek, 74), Damsgaard, Dorgu (Osula, 46), Hojlund (Hug, 74).

Taraftarlar için önemli: Elbette bu sadece bir hazırlık maçı olsa da, milli takımımızın dünya kupasındaki rakibi Kongo DC'nin Danimarka gibi güçlü bir Avrupa takımını durdurabilmesi, Fabio Cannavaro'nun öğrencilerini ileride çok ciddi ve sorumluluk gerektiren maçların beklediğini gösteriyor.

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