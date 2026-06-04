Dünya Kupası Öncesi Hollanda Evinde Cezayir'e Yenildi

Yaklaşan FIFA Dünya Kupası öncesinde milli takımların katıldığı uluslararası hazırlık maçları yoğun bir tempoya gird. Şu anda milli takımlar, dünya kupası başlamadan önceki kısa arayı verimli bir şekilde değerlendirerek kadrolarını test etmek amacıyla hazırlık maçlarına çıkıyor. Avrupa sahalarında oynanan bu önemli hazırlık maçlarından biri beklenmedik bir sonuçla tamamlandı.

Rotterdam'da Beklenmedik Mağlubiyet

Yaklaşan Dünya Kupası'na ciddi bir şekilde hazırlanan Avrupa'nın güçlü devlerinden Hollanda Milli Takımı, sahasında Afrika'nın köklü ve tehlikeli temsilcilerinden Cezayir'i ağırladı. Taraftarlarla tıklım tıklım dolan stadyumda oynanan maç, ev sahibinin farklı 0-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

Maç boyunca her iki takımın teknik direktörleri de kadroyu neredeyse tamamen yenileyerek birçok futbolcuyu denedi. Maçın kaderini ise karşılaşmanın sonlarına doğru, yani 86. dakikada Cezayirli yetenekli futbolcu Hadj Moussa tarafından atılan tek ve galibiyet golü belirledi.

Takımların Maçtaki Tam Kadroları

Teknik heyetler bu hazırlık maçında aşağıdaki futbolculardan yararlandı:

Hollanda: Verbruggen (Rufs, 46), Wieffer (Geertruida, 69), van Hecke (Brobbey, 88), van Dijk (Ake, 46), van de Ven (Hato, 46), Gravenberch (Depay, 46), de Jong (K. Timber, 69), Reijnders (de Roon, 69), Summerville (Kluivert, 46), Gakpo (Weghorst, 81), Malen (Koopmeiners, 69).

Cezayir: Zidane, Abada (Belgali, 46), Mandi (Hadj Moussa, 46), Belaid, Ait-Nouri (Hadjam, 46), Zerrouki (Touga, 46), Bentaleb, Aouar (Fares, 46), Mahrez (Maza, 46), Amoura (Boulbina, 69), Gouiri (Binbouali, 63).

Teknik Direktörlerin Değerlendirmesi: Elbette bu sadece bir hazırlık maçı olsa da, alınan sonuç Hollanda Milli Takımı teknik ekibi için Dünya Kupası öncesinde savunma ve hücum hattındaki eksikleri görmek adına iyi bir ders oldu. Cezayir ise Avrupa'da anlamlı bir oyun sergileyerek taraftarlarını memnun etti.

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