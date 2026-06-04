Lovable ve Google Cloud İş Birliğini Genişletme Anlaşması İmzaladı

Stockholm merkezli hızla büyüyen Lovable girişimi, Google Cloud ile çok yıllı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Lovable, bulut altyapısını ve yapay zeka kapasitesini beş kat artırmayı planlıyor. Mali detaylar açıklanmasa da, kaynaklar bunun Lovable için Google ekosisteminde büyük bir sıçrama olacağını belirtiyor. Techcrunch.com haber verdi.

Yeni anlaşmaya göre Lovable, Anthropic'in Claude modellerine ve Google'ın kendi Gemini modellerine genişletilmiş erişim sağlayacak. Özellikle Claude modeline erişim, programlama görevlerinin otomasyonunda kritik önem taşıyor. Google daha önce Anthropic'e büyük yatırımlar yapmıştı ve bu iş birliğinin her iki tarafa da fayda sağlaması bekleniyor.

Lovable şu anda Avrupa'nın en hızlı büyüyen girişimlerinden biri. Şubat ayında şirketin yıllık geliri 400 milyon doları aştı ve sadece 146 çalışanla bir ayda 100 milyon dolar ek gelir elde edildi. Verilere göre, Fortune 500 listesindeki şirketlerin yarısından fazlası Lovable ürünlerini kullanıyor.

Ayrıca Lovable, yeni ajanlarını Google Cloud'un kurumsal platformu Gemini Enterprise Agent Gallery üzerinden sunacak. Güvenliği sağlamak amacıyla şirket, Google tarafından 32 milyar dolara satın alınan Wiz platformu ile entegre edilecek. Bu, geliştiriciler ve yapay zeka ajanları tarafından yazılan kodlardaki hataların gerçek zamanlı olarak tespit edilip düzeltilmesini sağlayacak.

Google için bu anlaşma stratejik öneme sahip, çünkü şirket bu yıl sermaye harcamaları için 180-190 milyar dolar ayırmayı planlıyor. Lovable ve Anthropic gibi büyük müşterilerin büyümesi, Google Cloud gelirlerini artırmaya ve devasa teknoloji yatırımlarını karşılamaya yardımcı olacak.