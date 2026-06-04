Jose Mourinho, Real Madrid'e Riccardo Calafiori'yi Getirmek İstiyor

Avrupa futbolunda transfer piyasası yeni ve belirgin dedikodularla ısınmaya devam ediyor. Madrid ekibi Real Madrid, yakında Londra ekibi Arsenal ve İtalya Milli Takımı'nın yetenekli savunmacısı Riccardo Calafiori'yi kadrosuna katabilir. Ünlü İspanyol duyumcu ve gazeteci Ramon Alvarez de Mon'un verdiği bilgilere göre, "kraliyet kulübü" ile 2029 yılına kadar uzun vadeli sözleşme imzalayan deneyimli Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kulüp yönetiminden bu transferin imkanlarını ciddi şekilde incelemesini istedi.

"Özel Olan" İtalyan futbolcunun çok yönlülüğünü beğeniyor

Jose Mourinho, yeni sezon öncesinde Madrid süper kulübünün savunma hattını daha da güçlendirmek ve taktiksel olarak zenginleştirmek niyetinde. Portekizli taktisyen, 24 yaşındaki İtalyan savunmacının sahadaki çok yönlü oyunundan oldukça memnun:

Merkez Savunma: Calafiori, merkez savunma hattında güvenilir ve soğukkanlı bir oyun sergileyebiliyor.

Sol Bek Savunması: Gerektiğinde sol kanat savunmasında da aktif rol alabiliyor ve hücumları destekleme potansiyeline sahip.

Tam da bu özellikler Mourinho'nun dikkatini çekti ve yönetimden yetenekli futbolcuyu Madrid'e getirmesini talep etti.

Calafiori'nin İngiltere'deki İstikrarlı İstatistikleri

Riccardo Calafiori, geride kalan sezonda dünyanın en yoğun ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'nde (EPL) "Topçular" formasıyla oldukça içerikli ve istikrarlı bir oyun sergilemeyi başardı:

Gösterge Değer EPL'de Oynanan Maçlar 26 Maç Atılan Goller 1 Gol Asistler 2 Asist

Büyük Hedeflere Doğru: Eğer bu büyük transfer gerçekleşirse, Jose Mourinho Real Madrid kulübünde istediği demir gibi sağlam ve çok yönlü savunma hattını oluşturma yolunda dev bir adım atmış olacak. Londralılar ise yıldız oyuncularını kolayca bırakmayacaktır, bu da transfer döneminde büyük bir mücadeleye işaret ediyor.

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