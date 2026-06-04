ESPN dünyanın en iyi boksörlerinin güncel sıralamasını açıkladı

Dünya profesyonel boks tutkunları ve ring ustalarının maçlarını takip eden spor severler için yeni önemli analitik veriler sunuldu. Amerika'nın en prestijli spor portallarından biri olan ESPN ağırlık sınıfı gözetmeksizin gezegenin en iyi boksörlerinin (P4P) güncel resmi sıralamasını yayınladı.

Geride kalan büyük maçlar ve beklenmedik sonuçlar, elit boksörlerin genel listedeki konumlarını etkiledi.

Usyk ikinci sırada, Bivol ilk 10'a döndü

Sıralamanın zirvesinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Ağır siklet yıldızı, Ukrayna futbol ve boks efsanesi Oleksandr Usyk, Hollandalı Rico Verhoeven karşısında ringde güvenle kazanmasına rağmen listenin ikinci sırasında kaldı.

Sezonun en büyük değişikliklerinden biri, yarı ağır siklette eski mutlak dünya şampiyonu Dmitry Bivol ile ilgili oldu. Alman yetenekli boksör Michael Eifert'i mağlup ederek dünyanın en iyi 10 boksörü arasına geri döndü. Bu sonuç, efsanevi Saul 'Canelo' Alvarez'in ilk 10'dan çıkmasına neden oldu.

Dünyanın en iyi 10 profesyonel boksörü

Bu yılın 3 Haziran itibarıylaESPN versiyonuna göre dünya profesyonel boksunun mutlak liderlerinin listesi şu şekildedir:

Naoya Inoue (Maç istatistiği: 33-0, Japonya) Oleksandr Usyk (Maç istatistiği: 25-0, Ukrayna) Jesse Rodriguez (Maç istatistiği: 23-0, ABD) David Benavidez (Maç istatistiği: 32-0, ABD) Shakur Stevenson (Maç istatistiği: 25-0, ABD) Dmitry Bivol (Maç istatistiği: 25-1, Rusya) Devin Haney (Maç istatistiği: 33-0, ABD) Junto Nakatani (Maç istatistiği: 32-1, Japonya) Jaron Ennis (Maç istatistiği: 35-0, ABD) Jai Opetaia (Maç istatistiği: 30-0, Avustralya)

Ringin Kralı: Japon horoz siklet efsanesi Naoya Inoue, yenilmez serisi ve ringdeki olağanüstü performansıyla dünya boksunun mutlak lideri olarak birinciliği kimseye kaptırmıyor.

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