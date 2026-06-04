Xiaomi sadece 12 dolara yeni duş başlığı tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında Mijia Supercharged Shower Head adlı yeni bir duş başlığını satışa sundu. Cihaz şimdiden JD.com ve şirketin resmi mağazalarında 79 yuan (yaklaşık 12 dolar) fiyatla yerini aldı. Bu haberi Ixbt.com duyurdu .

Yeni ürünün temel özelliği, mikro delikler aracılığıyla su basıncını artıran teknolojisidir. Su, sık aralıklı nozul ağından geçerek, Xiaomi yetkililerine göre düşük su basıncında bile güçlü bir akış sağlamaya olanak tanır.

Duş başlığı, 120 mm genişliğinde büyütülmüş bir panele ve 127 deliğe sahiptir. Cihaz üç farklı su akış modunu destekler. Modlar arası geçiş, tek elle kontrol edilebilen özel bir düğme ile yapılır.

Hatırlatmak isteriz ki, Xiaomi daha önce Çin pazarında 150 dolar fiyatla tam bir duş sistemi de piyasaya sürmüştü. Yeni Mijia Supercharged Shower Head ise uygun fiyatı ve verimliliği ile öne çıkıyor.