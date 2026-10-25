Katlanabilir iPhone Duo ekranlarında arızalar gözlemlendiği bildiriliyor

Apple şirketinin katlanabilir iPhone Duo akıllı telefonlarında ekranla ilgili sorunlar yaşandığına dair haberler yayıldı.

Edinilen bilgilere göre, bazı kullanıcılar cihazı birkaç gün kullandıktan sonra ekranın katlanabilir kısmında arızalar meydana geldiğini bildirdi. Özellikle ekranda siyah çizgilerin oluştuğu ve ekran işlevinde kesintiler yaşandığı belirtiliyor.

Benzer durumların Japonya, Çin, Avustralya ve diğer ülkelerde de kaydedildiğine dair haberler mevcut. Bazı bilgilere göre, sorunlar akıllı telefonların satış noktalarında sergilendiği sırada da gözlemlendi.

Bu haberler, katlanabilir akıllı telefonların, özellikle ekranın katlanan kısmının dayanıklılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Şu an için arızaların kaç cihazda tespit edildiği ve ortaya çıkış nedenleri hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Apple şirketi de konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.