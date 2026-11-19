iPhone 18 akıllı telefonlarının yeni fiyatları belli oldu
iPhone 18 serisi akıllı telefonların 19 Kasım 2026 itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Fiyatlar eSIM + eSIM ve SIM + eSIM versiyonları için ayrı ayrı belirtilmiştir.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 dolar
• 512 GB — 3599 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6299 dolar
eSIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 dolar
• 256 GB Glacier — 1579 dolar
• 256 GB Black — 1619 dolar
• 256 GB Burgundy — 1649 dolar
• 512 GB — 2099 dolar
• 1 TB — 2799 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 dolar
• 256 GB Silver — 1749 dolar
• 256 GB Glacier — 1749 dolar
• 256 GB Burgundy — 1719 dolar
• 512 GB Black — 2149 dolar
• 512 GB Silver — 2149 dolar
• 512 GB Glacier — 2099 dolar
• 512 GB Burgundy — 2149 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
SIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 dolar
• 256 GB Glacier — 1609 dolar
• 256 GB Black — 1699 dolar
• 256 GB Burgundy — 1699 dolar
• 512 GB — 1999 dolar
• 1 TB — 2799 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819 dolar
• 256 GB Black — 1809 dolar
• 256 GB Silver — 1799 dolar
• 256 GB Burgundy — 1859 dolar
• 512 GB Black — 2199 dolar
• 512 GB Silver — 2199 dolar
• 512 GB Burgundy — 2299 dolar
• 512 GB Glacier — 2199 dolar
• 1 TB Black — 2999 dolar
• 1 TB Burgundy — 2999 dolar
• 1 TB Glacier — 3299 dolar
• 1 TB Silver — 3299 dolar
Belirtilen fiyatlar 19 Kasım 2026 tarihine aittir. Akıllı telefon fiyatları her gün değişebilir.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…