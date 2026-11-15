iPhone DUO ve iPhone 18 Pro fiyatları güncellendi

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iPhone DUO ve iPhone 18 Pro fiyatları güncellendi

iPhone 18 serisi akıllı telefonların 15 Kasım 2026 tarihli fiyatları açıklandı. iPhone DUO'nun 256 GB depolamalı en uygun versiyonu 3399 dolardan sunuluyor. Pro ve Pro Max modellerinde ise fiyatlar depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart türüne göre değişiklik göstermektedir.

iPhone DUO fiyatları:

• 256 GB depolama — 3399 dolar

• 512 GB depolama — 3699 dolar

• 1 TB depolama — 5499 dolar

• 2 TB depolama — 6299 dolar

eSIM+eSIM versiyonları

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1579 dolar

• 256 GB, Glacier — 1579 dolar

• 256 GB, Black — 1619 dolar

• 256 GB, Burgundy — 1649 dolar

• 512 GB — 2099 dolar

• 1 TB — 2799 dolar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black — 1779 dolar

• 256 GB, Silver — 1739 dolar

• 256 GB, Glacier — 1749 dolar

• 256 GB, Burgundy — 1759 dolar

• 512 GB, Black — 2199 dolar

• 512 GB, Silver — 2149 dolar

• 512 GB, Glacier — 2099 dolar

• 512 GB, Burgundy — 2099 dolar

• 1 TB — 2899 dolar

• 2 TB, Black — 2899 dolar (Mega İndirim)

SIM+eSIM versiyonları

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1649 dolar

• 256 GB, Glacier — 1589 dolar

• 256 GB, Black — 1749 dolar

• 256 GB, Burgundy — 1709 dolar

• 512 GB — 1999 dolar

• 1 TB — 2999 dolar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier — 1779 dolar

• 256 GB, Black — 1819 dolar

• 256 GB, Silver — 1759 dolar

• 256 GB, Burgundy — 1819 dolar

• 512 GB, Black — 2329 dolar

• 512 GB, Silver — 2199 dolar

• 512 GB, Burgundy — 2199 dolar

• 512 GB, Glacier — 2199 dolar

• 1 TB, Black — 2999 dolar

• 1 TB, Burgundy — 2999 dolar

• 1 TB, Glacier — 3299 dolar

• 1 TB, Silver — 3299 dolar

Bu fiyatlar 15 Kasım tarihi için geçerlidir. Listedeki değerler günlük olarak değişebileceğinden, satın almadan önce güncel fiyatı teyit etmeniz önerilir.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» editör
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