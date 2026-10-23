iPhone Duo, Malika pazarında yüksek fiyatlarla satışa sunuldu

·3·Teknoloji
iPhone Duo, Malika pazarında yüksek fiyatlarla satışa sunuldu

Taşkent'te Apple'ın yeni iPhone Duo cihazı, 4 bin ile 5 bin dolar arasındaki fiyatlarla satışa sunuluyor. Malika pazarındaki satışlara ilişkin videolar sosyal ağlarda yayılmaya başladı.

Sunulan bilgilere göre, cihazın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 4 bin dolar, 512 GB versiyonu için ise 5 bin dolar talep ediliyor.

İlan sitelerinde de iPhone Duo'nun farklı depolama kapasiteleri ve renklerine göre fiyatlar belirlenmiş durumda. Cihazlar buralarda 4 bin ile 5 bin dolar arasındaki değerlerle teklif ediliyor.

AppleiPhone DuoMalika PazarıTaşkentTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple nihayet tarihi bir adım attı: İlk katlanabilir iPhone Duo tanıtıldıApple nihayet tarihi bir adım attı: İlk katlanabilir iPhone Duo tanıtıldı10 Eylül 08:1813 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları13 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları13 Ekim 12:28iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandıiPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı8 Ekim 11:32iPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınıziPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınız19 Eylül 13:20Malika pazarında 28 Nisan itibarıyla iPad fiyatlarıMalika pazarında 28 Nisan itibarıyla iPad fiyatları28 Nisan 12:20Malika'da iPhone 17 fiyatları 889 dolardan başlıyorMalika'da iPhone 17 fiyatları 889 dolardan başlıyor28 Nisan 12:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi