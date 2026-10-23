iPhone Duo, Malika pazarında yüksek fiyatlarla satışa sunuldu

Taşkent'te Apple'ın yeni iPhone Duo cihazı, 4 bin ile 5 bin dolar arasındaki fiyatlarla satışa sunuluyor. Malika pazarındaki satışlara ilişkin videolar sosyal ağlarda yayılmaya başladı.

Sunulan bilgilere göre, cihazın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 4 bin dolar, 512 GB versiyonu için ise 5 bin dolar talep ediliyor.

İlan sitelerinde de iPhone Duo'nun farklı depolama kapasiteleri ve renklerine göre fiyatlar belirlenmiş durumda. Cihazlar buralarda 4 bin ile 5 bin dolar arasındaki değerlerle teklif ediliyor.