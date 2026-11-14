iPhone 18 Pro ve Pro Max ne kadara satılıyor
14 Kasım itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların yeni fiyatları belli oldu. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Fiyatlar depolama kapasitesine, kasa rengine ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3199 dolar
• 512 GB — 3699 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6299 dolar
eSIM + eSIM versiyonu:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 dolar
• 256 GB, Glacier — 1579 dolar
• 256 GB, Black — 1619 dolar
• 256 GB, Burgundy — 1649 dolar
• 512 GB — 1999 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1749 dolar
• 256 GB, Silver — 1739 dolar
• 256 GB, Glacier — 1749 dolar
• 256 GB, Burgundy — 1759 dolar
• 512 GB, Black — 2149 dolar
• 512 GB, Silver — 2149 dolar
• 512 GB, Glacier — 2099 dolar
• 512 GB, Burgundy — 2099 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
• 2 TB, Black — 2899 dolar (mega indirim)
SIM + eSIM versiyonu:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 dolar
• 256 GB, Glacier — 1599 dolar
• 256 GB, Black — 1709 dolar
• 256 GB, Burgundy — 1709 dolar
• 512 GB — 1999 dolar
• 1 TB — 2999 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 dolar
• 256 GB, Black — 1819 dolar
• 256 GB, Silver — 1779 dolar
• 256 GB, Burgundy — 1819 dolar
• 512 GB, Black — 2199 dolar
• 512 GB, Silver — 2199 dolar
• 512 GB, Burgundy — 2199 dolar
• 512 GB, Glacier — 2199 dolar
• 1 TB, Black — 2999 dolar
• 1 TB, Burgundy — 2999 dolar
• 1 TB, Glacier — 3299 dolar
• 1 TB, Silver — 3299 dolar
Belirtilen fiyatlar 14 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Satıcıya göre akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.
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