iPhone 18 serisi: yeni fiyat listesi
28 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin fiyatları güncellendi. Aşağıda cihazların depolama kapasitesi, renk ve SIM kart yapılandırmasına göre fiyatları yer almaktadır.
iPhone DUO
• 256 GB: $2699
• 512 GB: $3199
• 1 TB: $4999
• 2 TB: $6199
eSIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1519
• 256 GB, Glacier: $1519
• 256 GB, Black: $1529
• 256 GB, Burgundy: $1529
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1719
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1719
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1979
• 512 GB, Silver: $1999
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $1979
• 1 TB: $2599
SIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1579
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1569
• 512 GB: $1849
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1749
• 256 GB, Black: $1739
• 256 GB, Silver: $1749
• 256 GB, Burgundy: $1759
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2019
• 512 GB, Burgundy: $1999
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2729
• 1 TB, Burgundy: $2729
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Fiyatlar günlük olarak değişebilir.
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