4 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

·140·Teknoloji
4 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

4 Kasım 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo cihazlarının fiyatları güncellendi. Akıllı telefonlar, depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre farklı fiyatlarla satılmaktadır.

iPhone Duo:

• 256 GB: 2 699 dolar
• 512 GB: 3 199 dolar

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 519 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 529 dolar
• 256 GB, Black: 1 519 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 519 dolar
• 512 GB: 1 799 dolar
• 1 TB: 2 899 dolar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 699 dolar
• 256 GB, Silver: 1 719 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 729 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 729 dolar
• 512 GB, Black: 1 979 dolar
• 512 GB, Silver: 1 999 dolar
• 512 GB, Glacier: 1 999 dolar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dolar
• 1 TB: 2 649 dolar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 539 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 599 dolar
• 256 GB, Black: 1 609 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 609 dolar
• 512 GB: 1 899 dolar
• 1 TB: 2 799 dolar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 759 dolar
• 256 GB, Black: 1 719 dolar, kampanyalı fiyat
• 256 GB, Silver: 1 719 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 819 dolar
• 512 GB, Black: 2 019 dolar
• 512 GB, Silver: 2 049 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2 049 dolar
• 512 GB, Glacier: 2 149 dolar
• 1 TB, Black: 2 649 dolar
• 1 TB, Burgundy: 2 699 dolar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dolar
• 1 TB, Silver: 2 999 dolar

Belirtilen fiyatlar 4 Kasım 2026 tarihlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DuoAppleTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

3 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları3 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatlarıDün 12:07iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesiiPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi31 Ekim 11:47iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Güncel fiyatlariPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Güncel fiyatlar29 Ekim 12:40iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatlarıiPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları27 Ekim 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendiiPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendi26 Ekim 12:39iPhone Duo ve iPhone 18 Pro modelleri: güncel fiyatlariPhone Duo ve iPhone 18 Pro modelleri: güncel fiyatlar25 Ekim 11:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi