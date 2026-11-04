4 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
4 Kasım 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo cihazlarının fiyatları güncellendi. Akıllı telefonlar, depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre farklı fiyatlarla satılmaktadır.
iPhone Duo:
• 256 GB: 2 699 dolar
• 512 GB: 3 199 dolar
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 519 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 529 dolar
• 256 GB, Black: 1 519 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 519 dolar
• 512 GB: 1 799 dolar
• 1 TB: 2 899 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 699 dolar
• 256 GB, Silver: 1 719 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 729 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 729 dolar
• 512 GB, Black: 1 979 dolar
• 512 GB, Silver: 1 999 dolar
• 512 GB, Glacier: 1 999 dolar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dolar
• 1 TB: 2 649 dolar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 539 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 599 dolar
• 256 GB, Black: 1 609 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 609 dolar
• 512 GB: 1 899 dolar
• 1 TB: 2 799 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 759 dolar
• 256 GB, Black: 1 719 dolar, kampanyalı fiyat
• 256 GB, Silver: 1 719 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 819 dolar
• 512 GB, Black: 2 019 dolar
• 512 GB, Silver: 2 049 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2 049 dolar
• 512 GB, Glacier: 2 149 dolar
• 1 TB, Black: 2 649 dolar
• 1 TB, Burgundy: 2 699 dolar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dolar
• 1 TB, Silver: 2 999 dolar
Belirtilen fiyatlar 4 Kasım 2026 tarihlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.
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