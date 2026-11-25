iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatları açıklandı
25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone akıllı telefonların fiyatları sunuldu. Listede iPhone 15 ve 16 modellerinin yanı sıra, farklı depolama kapasitesi, renk ve SIM yapılandırmasına sahip iPhone 17 serisi seçenekleri yer alıyor.
iPhone 15 ve 16 serisi
• iPhone 15 128 GB — 659 dolar;
• iPhone 16 128 GB — 849 dolar;
• iPhone 16 Pro 128 GB — 1099 dolar;
• iPhone 16 Pro 256 GB — 1199 dolar;
• iPhone 16 Pro 512 GB — 1299 dolar;
• iPhone 16 Pro Max 256 GB — 1299 dolar;
• iPhone 16 Pro Max 512 GB — 1399 dolar.
iPhone 17 serisi: eSIM + eSIM
Bu yapılandırmada 2 adet IMEI kayıtlıdır.
• iPhone 17 256 GB — 949 dolar;
• iPhone 17 Air 256 GB Blue — 939 dolar;
• iPhone 17 Air 256 GB Black — 939 dolar;
• iPhone 17 Air 256 GB Gold — 959 dolar;
• iPhone 17 Air 256 GB White — 949 dolar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1249 dolar (Mega İndirim);
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1259 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1349 dolar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1499 dolar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1299 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1399 dolar;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1649 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1379 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1389 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1439 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Deep Blue — 1549 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1499 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1699 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 1899 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1849 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 1899 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2199 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2199 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2399 dolar.
iPhone 17 serisi: SIM + eSIM
Bu yapılandırmada da 2 adet IMEI kayıtlıdır.
• iPhone 17 256 GB — 949 dolar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1349 dolar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1399 dolar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1429 dolar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1499 dolar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1549 dolar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1629 dolar;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1699 dolar (Mega İndirim);
• iPhone 17 Pro 1 TB Silver — 1879 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro 1 TB Blue — 1999 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1399 dolar (İndirim);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1399 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1529 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1649 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Blue — 1679 dolar (Mega İndirim);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1729 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 2029 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1949 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 2099 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2399 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2399 dolar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2499 dolar.
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