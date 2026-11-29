iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları açıklandı
Apple'ın iPhone 18 serisine ait akıllı telefonları için 29 Kasım tarihli fiyatlar belli oldu. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Cihazlar depolama kapasitesi, renk ve SIM+eSIM ile eSIM+eSIM konfigürasyonlarına göre farklı fiyatlarla sunulmaktadır.
iPhone 18 DUO
• 256 GB — 2699$
• 512 GB — 3199$
• 1 TB — 4899$
• 2 TB — 5099$
iPhone 18 Pro (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1499$
• glacier — 1499$
• black — 1499$
• Burgundy — 1519$
• 512 GB — 1799$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Black — -1699$
• Silver — -1719$
• Glacier — -1719$
• Burgundy — -1679$
512 GB:
• Black — 1979$
• Silver — -1999$
• Glacier — -1999$
• Burgundy — -1979$
• 1 TB — 2599$
iPhone 18 Pro (SIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1579$
• Glacier — 1579$
• Black — 1619$
• Burgundy — 1569$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (SIM+eSIM)
256 GB:
• Glacier — -1759$
• Black — -1719$
• Silver — -1739$
• Burgundy — -1739$
512 GB:
• Black — -1999$
• Silver — -2099$
• Burgundy — -1999$
• Glacier — -2019$
1 TB:
• Black — 2729$
• Burgundy — 2729$
• Glacier — 2749$
• Silver — 2999$
Fiyatlar 29 Kasım 2026 tarihi itibarıyla verilmiştir. Fiyatlar günlük olarak değişebilir.
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…