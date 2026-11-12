iPhone 18 Pro ve Pro Max bugün ne kadara satılıyor
12 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların yeni fiyatları açıklandı. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Fiyatlar depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dolar
• 512 GB — 3399 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6299 dolar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1599 dolar
• 256 GB Glacier — 1599 dolar
• 256 GB Black — 1649 dolar
• 256 GB Burgundy — 1649 dolar
• 512 GB — 1999 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1749 dolar
• 256 GB Silver — 1739 dolar
• 256 GB Glacier — 1749 dolar
• 256 GB Burgundy — 1739 dolar
• 512 GB Black — 2049 dolar
• 512 GB Silver — 2049 dolar
• 512 GB Glacier — 2049 dolar
• 512 GB Burgundy — 2049 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
• 2 TB Black — 2899 dolar (özel kampanya fiyatı)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 dolar
• 256 GB Glacier — 1649 dolar
• 256 GB Black — 1719 dolar
• 256 GB Burgundy — 1719 dolar
• 512 GB — 1999 dolar
• 1 TB — 2999 dolar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1779 dolar
• 256 GB Black — 1799 dolar
• 256 GB Silver — 1779 dolar
• 256 GB Burgundy — 1799 dolar
• 512 GB Black — 2199 dolar
• 512 GB Silver — 2149 dolar
• 512 GB Burgundy — 2149 dolar
• 512 GB Glacier — 2149 dolar
• 1 TB Black — 2899 dolar
• 1 TB Burgundy — 2899 dolar
• 1 TB Glacier — 3299 dolar
• 1 TB Silver — 3299 dolar
Belirtilen fiyatlar 12 Kasım 2026 tarihi için geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.
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