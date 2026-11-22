22 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
Apple iPhone 18 serisi akıllı telefonların bugünkü fiyatları açıklandı. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Fiyatlar depolama kapasitesine, kasa rengine ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1719$
• 256 GB Silver — 1729$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2049$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1629$
• 256 GB Glacier — 1599$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1659$
• 512 GB — 1949$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1829$
• 512 GB Black — 2119$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2219$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2999$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 3199$
• 1 TB Silver — 3299$
Fiyatlar günlük olarak değişebilir. Verilen bilgiler 22 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
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