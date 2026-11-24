Apple iPhone 18 serisi akıllı telefonların bugünkü fiyatları açıklandı. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Fiyatlar depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.

iPhone DUO

• 256 GB — 3099$

• 512 GB — 3499$

• 1 TB — 5099$

• 2 TB — 6199$

eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB Silver — 1549$

• 256 GB Glacier — 1579$

• 256 GB Black — 1599$

• 256 GB Burgundy — 1619$

• 512 GB — 1849$

• 1 TB — 2799$

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB Black — 1749$

• 256 GB Silver — 1749$

• 256 GB Glacier — 1759$

• 256 GB Burgundy — 1699$

• 512 GB Black — 2039$

• 512 GB Silver — 2099$

• 512 GB Glacier — 2049$

• 512 GB Burgundy — 2139$

• 1 TB — 2899$