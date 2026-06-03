Kıskançlık trajediye dönüştü: Öğrenci ve yabancı uyruklu hayatını kaybetti

·431·Toplum
Kıskançlık trajediye dönüştü: Öğrenci ve yabancı uyruklu hayatını kaybetti

Taşkent'te meydana gelen korkunç olay kamuoyunu sarstı. Edinilen bilgilere göre, bu yılın 21 Mayıs tarihinde Sergeli ilçesinde Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi ile bağlantılı ağır bir suç işlendi.

İlk bilgilere göre, söz konusu üniversitede yarı zamanlı olarak görev yapan 1998 doğumlu bir genç, kıskançlık nedeniyle 2004 doğumlu kız öğrenciye ve onun tanıdığı 1975 doğumlu Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına bıçakla saldırdı.

Olay sonucunda yabancı uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kız öğrenci ise doktorların müdahalesine rağmen iki gün sonra, 23 Mayıs'ta hastanede vefat etti.

Belirlenen bilgilere göre, mağdur kız öğrenci üniversitenin yurdunda kalıyordu. Şu ana kadar üniversite tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sergeli İlçe Savcılığı tarafından olayla ilgili Ceza Kanunu'nun 97. maddesinin 2. fıkrası (kasten adam öldürme) uyarınca ceza davası açıldı ve soruşturma devam ediyor.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar bu tür trajedilerin önlenmesinin gerekliliğini vurguluyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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