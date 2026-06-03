Taşkent'ten Issık Gölü'ne doğrudan otobüs seferleri başlıyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok vatandaşımız keyifli ve unutulmaz bir tatili nerede geçireceklerini düşünmeye başlıyor. Tam da bu sırada yaz tatili tutkunları ve turistler için harika ve son derece sevindirici bir haber geldi! Bu yıl, 8 Haziran tarihinden itibaren başkentimiz Taşkent'ten güzel ve eşsiz Issık Gölü'ne (Çolpon Ata) doğrudan düzenli otobüs seferleri resmen başlatılıyor.

Artık vatandaşlarımız komşu Kırgızistan'ın en ünlü ve pitoresk tatil beldesine hiçbir ekstra zahmet çekmeden, modern ve konforlu Yutong marka otobüslerle güvenli bir şekilde ulaşma imkanına sahip olacaklar.

Sefer tarifesı ve bilet fiyatları

Yaz sezonu boyunca yolculara üst düzey hizmet sunmak ve ulaşım konforlarını sağlamak amacıyla özel bir hareket tarifesı hazırlanmıştır. Size kolaylık sağlamak için seyahat detaylarını aşağıda sunuyoruz:

Taşkent'ten kalkış: Yolcular haziran ayının çift günlerinde saat 15:00'te başkentimizdeki ana «Taşkent» otogarından yola çıkacaklardır.

Dönüş seferleri: Çolpon Ata'nın şifalı kıyılarından Taşkent'e dönüş seferleri ise haziran ayının tek günlerinde düzenlenecektir.

Uygun yol ücreti: Tek bir yolcu için bilet fiyatı sadece 365.000 sum olarak belirlenmiştir. Bu da hem cebinize dost hem de keyifli bir yolculuk demektir.

Tatil sezonu için önemli bir teşvik

Bu doğrudan güzergahın açılması, yaz tatili sezonunda halkın Issık Gölü kıyılarına gidiş gelişini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu durum sadece iki ülke arasındaki turizm bağlarını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda tatilcilere ekstra aktarma yapmadan destinasyona rahat ve ekonomik bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor.

Öyleyse, yaz tatili planlarınıza Issık Gölü seyahatini de eklemenin tam zamanı!

Ülkemizdeki en ilginç haberleri, turistik rotalardaki kolaylıkları ve günlük güncel gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle birlikte takip edin!