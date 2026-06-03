Başkentimizde halkın refahını artırmaya ve bölgelerin altyapısını kökten iyileştirmeye yönelik sistematik çalışmalar hız kazandı. Taşkent Belediye Başkanı, Uchtepa ilçesindeki 3 Nolu Çocuk Klinik Hastanesi'nde yerel halk ve sektör temsilcilerinin katılımıyla açık ve samimi bir «hesap verme-diyalog» toplantısı düzenledi. Bu diyalog sırasında, ilçedeki sağlık sektörünün modern standartlar temelinde modernize edilmesi ve gençler için spor tesislerinin kapsamının genişletilmesi konuları gündemin merkezinde yer aldı.

Toplantıda başkent yöneticisi, halkın refahını sağlamaya yönelik bir dizi önemli ve sevindirici haberi duyurdu.

Sağlık sektöründe yenilenme ve yükseliş dönemi

Son yıllarda halka sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini yeni bir seviyeye taşımak için önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle son 5 yıl içinde ilçedeki sağlık kuruluşları için toplam 81 adet en modern ve yüksek teknolojili tıbbi cihaz satın alındı.

Gelecekte sağlık sistemini daha da geliştirmek amacıyla aşağıdaki büyük projeler hayata geçirilecektir:

Modern poliklinikler: Uluslararası standartlar ve ileri yabancı deneyimler temelinde yeni tip aile poliklinikleri inşa edilecektir.

Hastanelerin yeniden inşası: Çocuk verem hastalığı tedavi hastanesi binası tamamen kapsamlı bir tadilattan geçirilecek ve ilçedeki bir dizi önde gelen klinik modern gereksinimlere göre yeniden inşa edilecektir.

Spor alanında devrim niteliğinde değişiklikler: Gençlerin kapsamı 6,5 kat artacak

Toplantının en heyecan verici bölümlerinden biri, ilçedeki spor altyapısını genişletme projesinin sunumu oldu. Bölgedeki 1 Nolu Spor Okulu'nun köklü bir şekilde genişletilmesi ve yeni komplekslerin inşası planı hazırlandı.

Bu reform sonucunda spor okulundaki kulüp ve spor branşı sayısı mevcut 13'ten tam 32'ye (modern e-spor dalı dahil) çıkarılacaktır. En sevindirici olanı ise, antrenmanlara dahil edilen yerel gençlerin kapsamının 6,5 kat artırılarak önceki 570 kişiden 3.800 kişiye çıkarılmasıdır. Bu durum, binlerce genç kız ve erkeğin sağlıklı bir yaşam tarzına dönmesi için zemin hazırlayacaktır.

Bayram arifesinde ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım

Etkinlik sırasında insan onurunu yüceltme ve sosyal korumaya muhtaç kesimleri destekleme ilkeleri pratikte karşılığını buldu. Diyalog kapsamında hareket kabiliyeti kısıtlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara modern tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

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Bu sertifikalar sayesinde sosyal korumaya muhtaç ve ağır hastalığa yakalanmış hastalar, ücretsiz ve kaliteli cerrahi operasyon geçirme imkanına kavuştu.

Taşkent Belediye Başkanı'nın Uchtepa ilçesi halkıyla başlattığı bu tür açık ve faydalı diyaloglar, gelecekte başkentimizin diğer bölgelerinde ve mahallelerinde de istikrarlı bir şekilde sürdürülecektir.

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