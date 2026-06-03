Shurtan Gaz-Kimya Kompleksi'nde milyarlarca sumluk yolsuzluk tespit edildi

·87·Toplum
Shurtan Gaz-Kimya Kompleksi'nde milyarlarca sumluk yolsuzluk tespit edildi

Ülkemizde yolsuzlukla mücadele ve bütçe fonlarının amacına uygun kullanımının denetlenmesi kapsamında bir sonraki büyük ve ses getiren suç ortaya çıkarıldı. Başsavcılık bünyesindeki Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi ile Vergi Komitesi Uyum ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi personeli, çok büyük bir mali ihlal vakasıyla ilgili olarak müştereken soruşturma öncesi inceleme yürüttü.

Bu soruşturmalar sırasında, birçok devlet kurumu ve özel işletmenin yetkililerinin katılımıyla oluşturulan devasa bir "finansal şema" ortaya çıkarıldı.

Yetkililerin işbirliği ve sahte KDV şeması

Tespitlere göre; Vergi Komitesi, Buhara Vilayeti Vergi Dairesi, «O‘zbekneftgaz» AŞ'nin yanı sıra «SH.G.» LLC, «S.E.» LLC ortak girişimi, «A.» LLC ve «E.E.» LLC ortak girişiminin Özbekistan'daki daimi temsilciliğinin yetkilileri önceden anlaşarak suç planı hazırladılar.

Mesele şudur ki, Shurtan Gaz-Kimya Kompleksi'nin üretim kapasitesini daha da genişletme projesi kapsamında sunulan 5,3 trilyon sumluk hizmetler, mevcut mevzuata göre katma değer vergisinden (KDV) tamamen muaf tutulmuştu. Ancak grup üyeleri bu KDV tutarını elektronik faturalara yasa dışı olarak dahil etmiş ve devlet bütçesinde sözde gerekçeli KDV fonu varmış gibi göstermeyi başarmışlardır.

Bütçeye verilen büyük zararın boyutu

Bu sahte ve yasa dışı eylemlerle elde edilen fonlar aşağıdaki amaçlara yönlendirilmiştir:

  • Yapay olarak oluşturulan fonlar, «A.» LLC'nin banka hesabına yasa dışı olarak iade edildi.

  • «S.E.» LLC ortak girişiminin devlete olan mevcut büyük alacak borçları sahte yollarla tamamen yok edildi (kapatıldı).

Bu düzenbazlık sonucunda yetkililerin toplam 643,2 milyar sumluk çok büyük miktardaki devlet ve bütçe fonlarını zimmete geçirme ve israf yoluyla yağmaladıkları resmen kanıtlandı.

Hukukun üstünlüğü: Ceza davası açıldı

Bu olayla ilgili olarak devlet fonlarına ihanet eden ve mali dolandırıcılığa karışan tüm suçlu şahıslar hakkında Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 167. maddesi (Zimmete geçirme veya israf yoluyla yağmalama) uyarınca ceza davası açıldı.

Şu anda olayın tüm detaylarını aydınlatmak ve devlete verilen zararı tamamen karşılamak amacıyla sıkı soruşturma faaliyetleri yürütülmektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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