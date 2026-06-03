Rüşveti Reddeden Personelin Ödüllendirilmesi Usulü İptal Edilebilir

·63·Toplum
Rüşveti Reddeden Personelin Ödüllendirilmesi Usulü İptal Edilebilir

Özbekistan'da devlet kurumları personelinin görevlerini yerine getirirken dürüstlük göstermesini teşvik sisteminde önemli değişiklikler bekleniyor. Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, kolluk kuvvetleri temsilcilerine rüşvet almayı reddettikleri için nakit ödül verilmesi uygulamasının durdurulmasını öngören özel bir karar taslağı hazırladı.

Bu hukuki adım, sosyal medyada geniş tartışmalara yol açan sert eleştirilerin ardından atıldı. Kamuoyu ve aktivistler, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve rüşvetten uzak durulmasının teşvik edilecek özel bir başarı değil, her personelin doğrudan mesleki ve zorunlu görevi olduğunu ısrarla vurguluyordu.

Yeni ve modern denetim sistemi

Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, kamuoyunu dikkate alarak bu tür ödemelerin yapılmasını hukuki ve mantıksal açıdan uygun bulmadı. Devlet bütçesi kaynaklarının gereksiz harcanmasını önlemek amacıyla sistem tamamen dijitalleştirilecek.

  • Elektronik platform: Gelecekte personelin faaliyetleri ve dürüstlük seviyeleri, özel olarak geliştirilecek dijital bir sistem aracılığıyla denetlenecek.

  • Bütçe tasarrufu: Rüşvet almama karşılığında ayrı fon tahsis edilmesi uygulamasından vazgeçilmesi, devlet hazinesini gereksiz harcamalardan koruyacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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