Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'yi tutmak için yeni bir yıldız transfer edecek

Borussia Dortmund yönetimi, takımın gol kralı Serhou Guirassy'yi kulüpte kalmaya ikna etmek için büyük bir transfer planı hazırladı. Sport Bild'in haberine göre, forvet oyuncusuna gelecekte verimliliğini artıracak üst düzey bir hücum oyuncusu transfer edileceği sözü verildi. Sportif direktör Ole Book ve icra kurulu başkanı Lars Ricken, futbolcuyla bir araya gelerek kulübün gelecek transfer planlarını paylaştı. Goal.com haber veriyor.

30 yaşındaki Gine milli takım oyuncusunun 2028'e kadar geçerli sözleşmesinde, üst düzey kulüpler için yaklaşık 35 milyon euro tutarında bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Guirassy bir süredir kulüpten ayrılmayı düşünüyor. Özellikle, İstanbul ekibi Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde eski VfB Stuttgart forvetini kadroya katmak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Ole Book, Guirassy'nin takımda kalacağına dair tam bir garanti vermedi. Ona göre, futbolcunun golleri takım için çok önemli ve kulüp onu bırakmak istemiyor, ancak reddedilemeyecek bir teklif gelirse bu konu değerlendirilebilir. Borussia Dortmund, yeni transferleri gerçekleştirmek için Joane Gadou, Kaua Prates ve Justin Lerma gibi genç futbolcuların satışından elde edilecek gelire güveniyor.

Ayrıca, Karim Adeyemi'nin transferi de yeni alımlar için bir finansman kaynağı olabilir. 24 yaşındaki futbolcu 2027'ye kadar olan sözleşmesini uzatmazsa, kulüp onu bedelsiz kaybetmemek için yazın satmak zorunda kalacak. Şimdilik Guirassy'ye kimin katılacağı belli değil, ancak Jadon Sancho'nun dönüşüyle ilgili söylentiler neredeyse tamamen yalanlandı.