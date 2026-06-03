Taşkent'te Otomobil Satışıyla İlgili Büyük Dolandırıcılık Ortaya Çıkarıldı

Başkentimizde ikinci el taşıt satın almak isteyen vatandaşları kandırarak paralarını hile yoluyla zimmetlerine geçiren suç çetesi üyeleri yakalandı. İçişleri teşkilatı mensupları, Taşkent'in Uchtepa ilçesinde otomobil satışı maskesi altında bir vatandaştan çok büyük miktarda para çalan şahısların yasa dışı faaliyetlerine son verdi.

Ne yazık ki, bu kez Taşkent'te yaşayan Abdulaziz K. adlı vatandaş bu mali tuzağa düştü. Kendisi, internetteki popüler sitelerden birinde yer alan cazip bir otomobil satış ilanına inandı.

Banka ipoteği gizlenen «sıcak» anlaşma

Alıcı Abdulaziz K., ilan sahipleriyle iletişime geçtikten sonra 2002 doğumlu Muhammadali R. ve suç ortağı Asatulla A. ile aktif müzakerelere başladı. Bu kurnaz «satıcılar», teklif ettikleri otomobilin aslında bir ticari bankada resmi olarak ipotekli olduğunu alıcıdan kasıtlı olarak gizlediler.

İki taraf uzun pazarlıkların ardından aracın toplam fiyatını 20.000 ABD doları olarak belirledi ve anlaşmaya vardı. Dolandırıcılar oyunlarını tamamlamak için şu eylemleri gerçekleştirdi:

Kapora (ön ödeme) alma: Güya belgeleri düzenlemek ve aracı rezerve etmek bahanesiyle mağdurdan nakit olarak 13.000 ABD doları tutarında ön ödeme aldılar.

Kaybolma: Büyük miktardaki parayı ele geçirdikten sonra ortaklar kısa süre içinde telefonlarını kapattı ve mağdurla tüm iletişimi kestiler.

Hukuki işlem: Ceza davası açıldı

Dolandırıldığını anlayan vatandaş derhal kolluk kuvvetlerine başvurdu. Yürütülen hızlı arama çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalandı.

Bu olayla ilgili olarak Uchtepa İlçesi İçişleri Organları Faaliyetlerini Koordinasyon Müdürlüğü bünyesindeki Soruşturma Dairesi tarafından Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 168. maddesi («Dolandırıcılık») uyarınca resmen ceza davası açılmıştır. Şu anda, söz konusu şahısların benzer diğer suçlarla bağlantısını araştırmak amacıyla sıkı soruşturma faaliyetleri sürdürülmektedir.

İçişleri Bakanlığından önemli uyarı: Paranızı koruyun!

İçişleri Bakanlığı, bu nahoş olay vesilesiyle ülke halkını ve otomobil tutkunlarını bir kez daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Gelecekte beklenmedik mali kayıplar yaşamamak veya dolandırıcıların tuzağına düşmemek için, herhangi bir büyük alım satım işleminde parasal fonların, özellikle ilk ödemelerin, yalnızca belgeler noterlik usulüne göre tam olarak düzenlendikten ve devlet siciline kaydedildikten sonra transfer edilmesi tavsiye edilir. Aracın bankalarda veya diğer kuruluşlarda hacizli (ipotekli) olup olmadığını önceden ilgili veritabanlarından kontrol etmeyi unutmayın.

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