1 milyar 674 milyon sumluk ilaçlar ateşe atıldı

·58·Toplum
1 milyar 674 milyon sumluk ilaçlar ateşe atıldı

Fergana ilçesinde Zorunlu İcra Bürosu, halk sağlığı için risk oluşturabilecek çok miktardaki ilacı imha etti.

Fergana İlçe Ceza Mahkemesi'nin icra belgelerine dayanarak, ZİB Fergana İlçe Şubesi devlet icra memurları tarafından, kontrolden kalan ve piyasaya sürülmesi mümkün olmayan ilaçların imhasına yönelik icra işlemleri gerçekleştirildi.

Özellikle:

🔹 Maddi delil olarak alınan 990 adet "Tropikamid 10 ml" ilacı;

🔹 Toplam değeri 1 milyar 674 milyon 448 bin sum olan 29 bin 251 adet süresi dolmuş çeşitli tıbbi ilaç.

Yasal gerekliliklere uygun olarak, söz konusu ilaçlar ilgili kurumlar ve yetkililerin katılımıyla Fergana ilçesindeki özel imha sahasında yakma yöntemiyle yok edildi.

Bazıları için sıradan bir kutu, ampul veya ilaç gibi görünen bu maddelerin yasa dışı yollarla tekrar dolaşıma girmesi insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturabilirdi. Bu nedenle, mahkeme kararlarının uygulanmasının sağlanmasının yanı sıra halkın güvenliğinin korunması da devlet icra memurlarının önemli görevlerinden biridir.

Sonuçta icra belgeleri tam olarak yerine getirildi ve yaklaşık 1 milyar 700 milyon sumluk ilaç yasal çerçevede piyasadan çekildi.

Yasanın uygulanması sağlandı. Sağlığı tehdit eden maddeler ise ateşte küle döndürüldü.

FerganaZorunlu İcra BürosuTropikamid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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