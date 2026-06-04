Taşkent Merkezinde Taras Şevçenko ve Said Baraka Caddeleri Geçici Olarak Kapatılıyor

Taşkent şehir merkezinde düzenlenecek eğlence festivali nedeniyle bazı caddelerde trafik geçici olarak kısıtlanacaktır. Kısıtlamalar 4 Haziran saat 06:00'da başlayıp 8 Haziran saat 07:00'ye kadar sürecektir.

Bildirildiğine göre, bu süre zarfında Taras Şevçenko Caddesi'nin Fidokor Caddesi kesişiminden Nukus Caddesi'ne kadar olan kısmında trafik tamamen kapatılacaktır. Ayrıca Said Baraka Caddesi'nin Oybek Caddesi kesişiminden Emir Timur Bulvarı'na kadar olan kısmında da motorlu taşıt trafiği geçici olarak durdurulacaktır.

Sürücülerden bu günlerde yola çıkmadan önce güzergahlarını önceden planlamaları ve trafik sıkışıklığını önlemek için alternatif yolları kullanmaları rica edilmektedir. Yetkililer, bu kısıtlamaların festival süresince güvenliği ve kamu düzenini sağlamak amacıyla getirildiğini belirtmiştir.