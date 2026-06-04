Taşkent Merkezinde Taras Şevçenko ve Said Baraka Caddeleri Geçici Olarak Kapatılıyor

·55·Toplum
Taşkent Merkezinde Taras Şevçenko ve Said Baraka Caddeleri Geçici Olarak Kapatılıyor

Taşkent şehir merkezinde düzenlenecek eğlence festivali nedeniyle bazı caddelerde trafik geçici olarak kısıtlanacaktır. Kısıtlamalar 4 Haziran saat 06:00'da başlayıp 8 Haziran saat 07:00'ye kadar sürecektir.

Bildirildiğine göre, bu süre zarfında Taras Şevçenko Caddesi'nin Fidokor Caddesi kesişiminden Nukus Caddesi'ne kadar olan kısmında trafik tamamen kapatılacaktır. Ayrıca Said Baraka Caddesi'nin Oybek Caddesi kesişiminden Emir Timur Bulvarı'na kadar olan kısmında da motorlu taşıt trafiği geçici olarak durdurulacaktır.

Sürücülerden bu günlerde yola çıkmadan önce güzergahlarını önceden planlamaları ve trafik sıkışıklığını önlemek için alternatif yolları kullanmaları rica edilmektedir. Yetkililer, bu kısıtlamaların festival süresince güvenliği ve kamu düzenini sağlamak amacıyla getirildiğini belirtmiştir.

TaşkentTaras ŞevçenkoSaid BarakaEmir TimurNukus
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent Vilayetinde Büyük Arazi Dolandırıcılığı ÖnlendiBugün, 07:53Taşkent'te bazı sokaklar 4 günlüğüne trafiğe kapatılacakBugün, 07:49Taşkent Bölgesi'nde 9 Kilograma Yakın Uyuşturucu Ele GeçirildiBugün, 07:39Çarvak Baraj Gölü'nde Özel Su Devriye Hizmeti Faaliyete BaşladıBugün, 07:19
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı