Çarvak Baraj Gölü'nde Özel Su Devriye Hizmeti Faaliyete Başladı

Yaz mevsiminin sıcak günlerinin başlamasıyla birlikte, ülkemizin en güzel tatil bölgelerinden biri olan Çarvak Baraj Gölü çevresinde keyifli vakit geçiren vatandaşlarımızın ve yabancı turistlerin akınında doğal bir artış yaşanmaktadır. Tam da bu yoğun dönemde, halkın anlamlı bir tatil yapmasını ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı amaçlayan sistematik reformlar hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Çarvak su havzasında asayiş ve güvenlik önlemlerini daha da artırmak amacıyla yeni bir sistem devreye alındı.

Artık tatil bölgesinde İçişleri Bakanlığı'nın (İİB) özel birimleri düzenli olarak denetim faaliyetleri yürütecektir.

Modern teknoloji ve operasyonel denetim

Tatilcilerin güvenliğini gece gündüz korumak amacıyla sektör çalışanları, son model ve yüksek hızlı özel su araçlarıyla tam donanımlı hale getirildi. İçişleri teşkilatı personelinin kullanımına modern jet ski'ler ve sürat tekneleri teslim edildi.

Bu yeni ekipmanlar, su havzası müfettişlerinin her türlü acil duruma saniyeler içinde hızla müdahale etmesine ve tüm su alanındaki durumu tam ve etkin bir şekilde kontrol altında tutmasına olanak tanımaktadır.

Mobil grupların temel görevleri nelerdir?

Çarvak'ta kurulan özel mobil gruplar aşağıdaki önemli alanlarda çalışma yürütmektedir:

Tehlikeli eylemlerin önlenmesi: Su taşıtlarının (tekne ve jet ski) vatandaşların hayatını tehlikeye atacak şekilde düzensiz ve tehlikeli kullanımının kesinlikle durdurulması;

Can kurtarma ekipmanlarının denetimi: Suda bulunan her kişinin zorunlu can yeleklerini usulüne uygun olarak kullanıp kullanmadığının sürekli kontrol edilmesi;

Yüzme alanlarının korunması: Tatilciler için ayrılan özel yüzme bölgelerinin sürekli gözetim altında tutulması ve belirlenmemiş yerlerde suya girilmesinin önlenmesi.

Editörden not: Toplu tatil ve yüzme sezonunda böyle bir denetim sisteminin hayata geçirilmesi, aile huzuru ve kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Amaç, her vatandaşımızın doğanın kucağında risksiz ve neşeli anlar geçirmesini sağlamaktır.

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