78 yaşındaki kadının küpelerini koparıp kaçan kurye yakalandı

·82·Toplum
78 yaşındaki kadının küpelerini koparıp kaçan kurye yakalandı

İçişleri organlarının verilerine göre, olay gün ortasında meydana geldi. Kurye olarak çalışan bir erkek, yaşlı kadına yaklaşarak güvenini kazandıktan sonra aniden küpelerini koparıp olay yerinden kaçtı. Mağdurun olay sonucu vücut yaralanmaları geçirdiği belirtildi.

Çalınan küpelerin tahmini değerinin 3 bin dolar olduğu bildirildi. Yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de birkaç kez hüküm giydiği ve tehlikeli sabıkalı olarak kayıtlarda yer aldığı belirlendi.

Bu olayla ilgili ceza davası açıldı. Şüpheli usulüne uygun olarak tutuklanırken, soruşturma işlemleri devam ediyor. Kolluk kuvvetleri, suçun tüm detaylarını aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahverengi arka plan üzerinde bir çift altın desenli küpe.

KuryeKüpeYasa uygulayıcı makamlarCeza davasıŞüpheli
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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