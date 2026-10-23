Otalar farzandi oldida nimalarga mas’ul? To‘g‘ri tarbiya va muhit tanlashning 5 qoidasi

·0·Foydali
Otalar farzandi oldida nimalarga mas’ul? To‘g‘ri tarbiya va muhit tanlashning 5 qoidasi

Oila jamiyatning eng muhim poydevori bo‘lsa, uning mustahkamligi farzandlarga beriladigan tarbiya va e’tiborga bevosita bog‘liq. Islom ta’limotida otaning oila boshlig‘i sifatidagi mas’uliyati nafaqat moddiy ta’minot bilan, balki bolaning ma’naviy va ruhiy kamolotiga bevosita javobgarlik bilan belgilanadi.

Har bir ota o‘z zimmasidagi ushbu burchlarni aniq anglashi va farzandining haq-huquqlarini to‘liq ado etishi sog‘lom avlod shakllanishining asosiy kafolatidir.

Farzandning otadagi 5 ta asosiy haqqi:

  • Chiroyli va mazmunli ism tanlash: Bola dunyoga kelganida unga jamiyat orasida xijolat qilmaydigan, ma’no jihatdan go‘zal va ezgu ism qo‘yish otaning birinchi muhim vazifasi hisoblanadi;

  • Yuksak odob va axloqni o‘rgatish: Hayotdagi eng katta meros — go‘zal tarbiyadir. Bolaga to‘g‘riso‘zlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat va halollik kabi fazilatlarni shaxsiy namuna orqali singdirish shart;

  • Islomiy va ma’naviy muhit yaratish: Uning sog‘lom e’tiqod, mehr-oqibat va diniy-milliy qadriyatlar ruhida ulg‘ayishi uchun oilada sokin, ma’rifiy muhitni ta’minlash;

  • Do‘stona va muntazam nasihat qilish: Farzand bilan faqat buyruq ohangida emas, balki samimiy do‘stdek suhbatlashish, xatolarini to‘g‘ri tushuntirish va ba’zi-ba’zida qalbga yetib boradigan do‘stona pand-nasihat berib borish;

  • Solih do‘stlar va sog‘lom muhit tanlash: Bolaning kimlar bilan do‘stlashayotgani uning kelajagini belgilaydi. Ota o‘z farzandiga ezgulikka yetaklovchi solih do‘stlar topishi uchun sharoit yaratishi, agar atrof-muhit bola tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatsa, kerak bo‘lsa, boshqa xavfsiz va fazilatli hududga ko‘chib o‘tishdan ham qaytmasligi lozim.

Farzandga berilgan bunday e’tibor va to‘g‘ri muhit uning nafaqat oilada, balki butun jamiyatda munosib inson bo‘lib kamol topishiga zamin yaratadi.

Oila tarbiyasiFarzand huquqlariIslomiy tarbiyaOta mas’uliyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Foydali odatlarni oson shakllantirish va hayotni o‘zgartirishning 6 ta oltin qoidasiFoydali odatlarni oson shakllantirish va hayotni o‘zgartirishning 6 ta oltin qoidasi22 avgust 08:36Ulg‘aygan inson kech anglaydigan 8 qattiq qoida...Ulg‘aygan inson kech anglaydigan 8 qattiq qoida...29 iyul 18:33Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish5 sentabr 08:13Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?14 avgust 13:49Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqiniQaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini9 avgust 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin