Otalar farzandi oldida nimalarga mas’ul? To‘g‘ri tarbiya va muhit tanlashning 5 qoidasi
Oila jamiyatning eng muhim poydevori bo‘lsa, uning mustahkamligi farzandlarga beriladigan tarbiya va e’tiborga bevosita bog‘liq. Islom ta’limotida otaning oila boshlig‘i sifatidagi mas’uliyati nafaqat moddiy ta’minot bilan, balki bolaning ma’naviy va ruhiy kamolotiga bevosita javobgarlik bilan belgilanadi.
Har bir ota o‘z zimmasidagi ushbu burchlarni aniq anglashi va farzandining haq-huquqlarini to‘liq ado etishi sog‘lom avlod shakllanishining asosiy kafolatidir.
Farzandning otadagi 5 ta asosiy haqqi:
Chiroyli va mazmunli ism tanlash: Bola dunyoga kelganida unga jamiyat orasida xijolat qilmaydigan, ma’no jihatdan go‘zal va ezgu ism qo‘yish otaning birinchi muhim vazifasi hisoblanadi;
Yuksak odob va axloqni o‘rgatish: Hayotdagi eng katta meros — go‘zal tarbiyadir. Bolaga to‘g‘riso‘zlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat va halollik kabi fazilatlarni shaxsiy namuna orqali singdirish shart;
Islomiy va ma’naviy muhit yaratish: Uning sog‘lom e’tiqod, mehr-oqibat va diniy-milliy qadriyatlar ruhida ulg‘ayishi uchun oilada sokin, ma’rifiy muhitni ta’minlash;
Do‘stona va muntazam nasihat qilish: Farzand bilan faqat buyruq ohangida emas, balki samimiy do‘stdek suhbatlashish, xatolarini to‘g‘ri tushuntirish va ba’zi-ba’zida qalbga yetib boradigan do‘stona pand-nasihat berib borish;
Solih do‘stlar va sog‘lom muhit tanlash: Bolaning kimlar bilan do‘stlashayotgani uning kelajagini belgilaydi. Ota o‘z farzandiga ezgulikka yetaklovchi solih do‘stlar topishi uchun sharoit yaratishi, agar atrof-muhit bola tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatsa, kerak bo‘lsa, boshqa xavfsiz va fazilatli hududga ko‘chib o‘tishdan ham qaytmasligi lozim.
Farzandga berilgan bunday e’tibor va to‘g‘ri muhit uning nafaqat oilada, balki butun jamiyatda munosib inson bo‘lib kamol topishiga zamin yaratadi.
Izohlar 0
…