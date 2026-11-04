Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentning ALLTEN MCHJ IT kompaniyasi futbol akademiyalari va sport maktablari uchun Skaut tizimini ishga tushirdi.
- Ushbu platforma CRM va mobil ilovalar orqali to‘lovlar, davomat hamda ota-onalar bilan aloqani yagona tizimga birlashtiradi.
- Skaut yordamida rahbarlar moliyaviy hisobotlarni yuritishi, murabbiylar davomatni tezkor belgilashi, ota-onalar esa farzandining mashg‘ulot jadvali va hisoblarini kuzatib borishi mumkin.
ALLTEN MCHJ IT kompaniyasi futbol akademiyalari va sport maktablari uchun Skaut tizimini ishga tushirdi. Tizimda CRM va mobil ilovalar bor: akademiya rahbari to‘lov va qarzni, murabbiy davomatni, ota-ona esa farzandining jadvali, davomati va hisoblarini bitta joyda ko‘radi. Daftar, Excel jadvallari va Telegram chatlaridagi tartibsizlik o‘rnini yagona tizim egallaydi.
Akademiya rahbarini nima qiynaydi?
So‘nggi yillarda bolalar futboliga qiziqish oshib, xususiy akademiyalar va futbol maktablari ko‘paydi. Biroq ularning aksariyati hamon eski usulda ishlaydi: o‘quvchilar ro‘yxati daftarda yoki Excel’da, to‘lovlar kassir yozuvlarida, e’lonlar esa ota-onalar Telegram guruhida yuritiladi. Akademiya kattalashgan sari bir xil muammolar takrorlanaveradi:
Qarz qayerda ekani noma’lum. Kim, qancha va necha kundan beri to‘lamagani darhol ko‘rinmaydi. Buni bilish uchun daftarni varaqlash yoki Excel’ni qo‘lda solishtirish kerak.
Davomat qog‘ozda qoladi. Murabbiy maydonda belgilaydi, ammo rahbar ham, ota-ona ham bola mashg‘ulotga kelgan-kelmaganini bilmaydi.
Muhim xabar chatda yo‘qoladi. Mashg‘ulot ko‘chirilgani yoki bekor qilingani haqidagi e’lon o‘nlab boshqa xabarlar ostida qolib ketadi.
Ota-onalarning qo‘ng‘iroqlari tugamaydi. «Qancha to‘lashim kerak?», «Mashg‘ulot soat nechada?», «Bolam kelganmi?» degan savollarga administrator har kuni javob beradi.
Individual mashg‘ulotlar tartibsiz. Bron yozishmalarda kelishiladi, murabbiy ulushi va maoshi oy oxirida qo‘lda hisoblanadi.
Favqulodda holatda aloqa topilmaydi. Bolaning ota-onasi raqami yoki allergiyasi haqidagi ma’lumot murabbiyning qo‘lida bo‘lmaydi.
Skaut aynan shu muammolarga yechim sifatida yaratildi.
Skaut nima?
Skaut futbol akademiyalari, futbol va sport maktablari uchun mo‘ljallangan tizim. U ikki qismdan iborat: akademiya rahbari va administratori uchun brauzerda ishlaydigan CRM hamda murabbiy, ota-ona va bola uchun mobil ilova. Ilovaga telefon raqami va SMS kod bilan kiriladi. Har foydalanuvchi o‘z roliga tegishli ekranni ko‘radi, ma’lumotlar esa CRM, ilova va Telegram o‘rtasida sinxron yangilanadi.
Tizim o‘zbek (lotin) va rus tillarida ishlaydi, har bir foydalanuvchi tilni o‘zi tanlaydi. Skaut’ni 2014 yildan beri Toshkentda faoliyat yuritayotgan ALLTEN MCHJ IT kompaniyasi ishlab chiqqan.
Rahbar va administrator uchun: to‘lov, qarz va hisobotlar bitta CRM’da
CRM kompyuter, planshet yoki telefon brauzerida ochiladi, hech narsa o‘rnatish shart emas. Administrator har bir bola uchun profil, vasiylar va guruhni yuritadi.
Invoyslar o‘zi hisoblanadi. Oylik hisob akademiya tarifidan avtomatik chiqadi.
Qarz yoshi bilan ko‘rinadi. Qarzdorlar «muddatida», «1–30 kun», «31–60 kun» va «61 kundan ko‘p» guruhlariga ajratiladi, muddati o‘tganlar alohida filtrda chiqadi.
Kassa tartibli yuritiladi. Kassir naqd to‘lovni kiritadi va chek beradi, pul qaytarishni esa faqat rahbar tasdiqlaydi.
Bosh sahifada asosiy ko‘rsatkichlar turadi. Oylik tushum, umumiy qarz, qarzdorlar soni, guruhlar davomati va diqqat talab qiladigan so‘rovlar shu yerda.
Hisobotlar tayyor turadi. Tushum, qarz va davomat bo‘yicha oylik hisobotlarni jadval sifatida eksport qilish mumkin.
Filiallar ham ko‘rinadi. Bir nechta filialli akademiya tushum va qarzni filiallar kesimida ko‘radi.
Har kim o‘z bo‘limini ko‘radi. Rahbar, administrator, kassir va murabbiyning huquqlari alohida. Masalan, kassir to‘lovni kiritadi, lekin bolaning tibbiy eslatmasini ko‘rmaydi.
Murabbiy uchun: davomat bir bosishda
Murabbiy ilovani ochganda bugungi guruhlari va individual mashg‘ulotlari chiqadi. Davomat maydonning o‘zida belgilanadi:
Hamma bola kelgan bo‘lsa, «Hammasi keldi» tugmasi butun guruhni bir bosishda belgilaydi.
Qolgan hollar uchun to‘rt holat bor: keldi, kechikdi, kelmadi, sababli.
Planshetda guruh har bir bolaning rasmi va forma raqami tushirilgan katta kartalar ko‘rinishida chiqadi.
Apple Watch yoki Wear OS soatida davomatni telefonni olmasdan ham belgilash mumkin.
Ota-ona kasallikni oldindan bildirgan bo‘lsa, bola ro‘yxatda allaqachon «sababli» deb turadi.
Murabbiy individual mashg‘ulot so‘rovlarini tasdiqlaydi yoki rad etadi, bolalarga izoh va baho qoldiradi. Oylik ish haqi va individual mashg‘ulotlardagi ulushi o‘zi hisoblanadi. Murabbiy akademiya moliyasini ko‘rmaydi: unga faqat o‘z guruhlari va o‘z hisob-kitobi ochiq.
Ota-ona uchun: «Bolam yaxshimi, to‘lovim joyidami?»
Ota-ona ilovani ochganda farzandi haqidagi eng muhim ma’lumot bitta ekranda turadi: keyingi mashg‘ulotgacha qolgan vaqt, to‘lov holati, davomat foizi va murabbiy bahosi.
Hisoblar va qarz aniq ko‘rinadi. Qaysi oy uchun, qancha va qachongacha to‘lash kerakligi yozib qo‘yiladi. To‘lov muddati yaqinlashganda eslatma keladi.
Jadval va davomat bir joyda. Mashg‘ulot qachon va qayerdaligini, farzand unga borgan-bormaganini ko‘rish mumkin.
«Kela olmaydi» tugmasi bor. Bola kasal bo‘lsa yoki mashg‘ulotga bora olmasa, ota-ona buni ilovadan oldindan bildiradi.
Individual mashg‘ulotga yozilish oson. Ota-ona murabbiy va bo‘sh vaqtni o‘zi tanlaydi, narx oldindan ko‘rinadi. Mashg‘ulotni 24 soat oldin bekor qilish bepul.
E’lonlar va baholar ilovaga keladi. Ular chatdagi kabi boshqa xabarlar ostida qolib ketmaydi.
Bola profilini ota-onaning o‘zi to‘ldiradi. Profilda rasm, pozitsiya, forma raqami va ikkitagacha favqulodda aloqa raqami bo‘ladi. Murabbiy shu raqamlarga bir bosishda qo‘ng‘iroq qila oladi.
Bolaning ham o‘z ilovasi bor. U ota-ona bergan kod orqali o‘z qurilmasiga ulanadi va unda o‘z jadvalini, o‘yinchi kartasini, seriyasini hamda stikerlarini ko‘radi.
Ilovani o‘rnatmasdan ham ishlatish mumkin
Ilova o‘rnatishni istamagan ota-ona va murabbiy Skaut’ni Telegram’ning o‘zida, @skautuz_bot orqali ochadi. Bunda jadval, davomat, to‘lov va e’lonlar ilovadagi bilan bir xil bo‘ladi. Ilova ham, Telegram ham ishlatmaydigan ota-onalarga esa SMS orqali eslatma yuboriladi.
Skaut sakkiz platformada ishlaydi: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android telefon va planshet, Wear OS soatlari, brauzerdagi CRM va Telegram mini ilovasi.
Bola ma’lumoti himoyalangan
Ilova bolalar haqidagi ma’lumot bilan ishlagani uchun Skaut’da maxfiylik qoidalari qat’iy belgilangan:
Ota-ona faqat o‘z farzandini, murabbiy esa faqat o‘z guruhini ko‘radi.
Tibbiy eslatmani (masalan, allergiya haqidagi ma’lumotni) murabbiy faqat ota-onaning alohida roziligi bilan ko‘radi. Har bir ko‘rish qayd etiladi va ota-ona buni ilovada ko‘radi. Rozilikni bir tugma bilan bekor qilish mumkin.
Ilovada reklama, analitika va kuzatuv yo‘q.
Ma’lumotlar Germaniyadagi serverlarda shifrlangan zaxira nusxasi bilan saqlanadi. Har bir akademiyaning ma’lumoti alohida turadi.
Muammo va yechim: qisqacha
Qarz noma’lum bo‘lsa: har bir bola uchun summa va qarz yoshi CRM’da ko‘rinadi.
Davomat qog‘ozda qolsa: murabbiy uni bir bosishda belgilaydi, rahbar va ota-ona darhol ko‘radi.
E’lon chatda yo‘qolsa: e’lon kerakli guruh yoki butun akademiya ota-onalariga ilova orqali boradi.
Qo‘ng‘iroqlar tugamasa: ota-ona to‘lov, jadval va davomatni o‘zi ko‘radi.
Individual mashg‘ulot tartibsiz bo‘lsa: bo‘sh vaqt, bron va 24 soatlik bekor qilish qoidasi tizimda ishlaydi, murabbiy ulushi o‘zi hisoblanadi.
Favqulodda aloqa topilmasa: bola profilida aloqa raqami bor, murabbiy bir bosishda qo‘ng‘iroq qiladi.
Akademiya qanday ulanadi?
Ulanish to‘rt qadamdan iborat va har bir qadamda Skaut jamoasi yordam beradi:
1. Demo. CRM va to‘rt rol ilovasi onlayn yoki akademiyaning o‘zida ko‘rsatiladi.
2. Sozlash. Guruhlar, tariflar va qarz qoidalari birgalikda kiritib chiqiladi.
3. Ko‘chirish. O‘quvchilar, murabbiylar va guruhlar ro‘yxati tizimga ko‘chiriladi.
4. Ishga tushirish. Murabbiy va ota-onalar ilovaga taklif qilinadi, birinchi oy birgalikda yopiladi.
Skaut futboldan boshqa sport turlariga ham mos keladi. Guruh, jadval, davomat va to‘lov har qanday sport maktabida bir xil ishlaydi, futbolga xos maydonlar (pozitsiya, forma raqami, kuchli oyoq) esa ixtiyoriy.
Narxi qancha?
Obuna oylik bo‘lib, narx faol o‘quvchilar soniga bog‘liq. Barcha rejalarda imkoniyatlar bir xil:
Start: 30 tagacha faol o‘quvchi, oyiga 149 000 so‘m.
Maktab: 100 tagacha faol o‘quvchi, oyiga 449 000 so‘m.
Akademiya: 250 tagacha faol o‘quvchi, oyiga 899 000 so‘m.
Tarmoq: 250 tadan ortiq o‘quvchi yoki bir nechta filial uchun oyiga 1 500 000 so‘mdan, kelishuv asosida.
Faol o‘quvchi deganda oy davomida kamida bitta davomat belgisini olgan bola tushuniladi. Bir yil uchun oldindan to‘langanda ikki oy bepul beriladi. Ma’lumotlarni ko‘chirish va tizimni sozlash bir martalik xizmat bo‘lib, 300 000–500 000 so‘m turadi. SMS eslatmaning bittasi 500 so‘m, haqi akademiyaning oldindan to‘langan balansidan yechiladi. Demo bepul va hech qanday majburiyat yuklamaydi.
Yaqin orada ota-onalar mashg‘ulot to‘lovini ilovaning o‘zida Payme, Click, Uzum yoki bank kartasi orqali to‘lay oladi. Bu imkoniyat Rahmat to‘lov xizmati orqali ishlaydi: pul to‘g‘ridan-to‘g‘ri akademiya hisobiga tushadi, Skaut uni ushlab turmaydi. Hozir Rahmat bilan ulanish shartnoma bosqichida.
Aloqa
Sayt va demo so‘rash: skaut.uz
Telefon: +998 99 256-99-99
Email: support@skaut.uz
Telegram kanal: @skaut_app
Telegram’da ilova: @skautuz_bot
Reklama huquqi asosida
Izohlar 0
…