Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avtoservis, moyxona va ustaxonalar uchun Bip Business mobil ilovasi ishga tushirildi, bu mijozlar hisob-kitobining tarqoqligi va doimiy mijozlarni saqlab qolish muammolarini hal qiladi.
- Ilova avtoraqamni kamera orqali aniqlash, xizmatni tezkor qayd etish, mijozlarga avtomatik SMS kafolat cheki yuborish va mijozlarni qaytarish tizimi kabi funksiyalarni taqdim etadi.
Bugungi kunda avtoservis, moyxona va ustaxonalar duch keladigan eng katta muammo — mijozlar hisob-kitobining tarqoqligi hamda doimiy haydovchilarni saqlab qolish qiyinligidir. Ko‘pchilik ustalar hali ham daftar-ruchkadan foydalanadi. Biroq vaqt o‘tishi bilan qog‘oz yozuvlar yo‘qoladi, qarzlar unutiladi, haydovchilar esa navbatdagi xizmat vaqtini esdan chiqarib, boshqa servislarga ketib qoladi.
Ushbu muammolarni to‘liq hal qilish uchun mahalliy dasturchilar tomonidan avtoservislar, moyxonalar va ustaxonalar uchun maxsus Bip Business mobil ilovasi ishga tushirildi.
Bip Business nimalar qila oladi?
Ilova usta va servis egasining cho‘ntagidagi qulay, raqamli ish boshqaruvchisiga aylanadi:
Avtoraqamni kamera orqali tezkor aniqlash: Telefon kamerasini mashina raqamiga qaratish kifoya — tizim raqamni bir soniyada o‘zi tanib oladi va qo‘lda yozish ovoragarchiligiga chek qo‘yadi.
15 soniyada xizmatni qayd etish: Moy almashtirish, filtrlar yoki ta’mirlash ishlarini sanoqli bosishda belgilash mumkin.
Mijozga avtomatik SMS kafolat cheki: Ish yakunlanishi bilanoq haydovchining telefoniga servisingiz nomidan rasmiy SMS boradi. Bu mijoz ishonchini keskin oshiradi.
Mijozlarni qaytarish tizimi: Moy yoki boshqa xizmat muddati (masalan, 5 000 – 7 000 km yoki 2–3 oy) yetganda, ilova mijozga ham, sizga ham eslatma beradi. Natijada haydovchi boshqa joyga ketmasdan, yana aynan sizga qaytib keladi.
Kassa va qarzlar nazorati: Kunlik tushum, qilingan ishlar va mijozlarning qarzlari har doim telefoningizda aniq saqlanadi.
Foydalanish mutlaqo bepul
Bip Business ilovasining asosiy qulayligi — elektron daftar, raqamlarni skanerlash va mijozlar bazasini yuritish servislar uchun bepul taqdim etiladi. Hech qanday dastlabki to‘lov yoki murakkab shartnomalar talab qilinmaydi.
Bundan tashqari, tizimga ulangan servislar Bip haydovchilar ilovasi xaritasida ko‘rinib, qo‘shimcha mijozlar oqimiga ega bo‘ladi.
Ishni bugunoq osonlashtiring!
Eski daftarlardan voz keching, mijozlaringizni yo‘qotmang va kunlik daromadingizni tizimli nazorat qiling.
Bip Business ilovasini yuklab oling va birinchi mashinani bepul kiritib ko‘ring:
Bip Business ilovasini yuklab olish (yoki Google Play / App Store orqali «Bip Business» deb qidiring)
Savollaringiz bormi? Mutaxassislarimiz ilovani o‘rnatish va ishga tushirishda bepul yordam beradi:
Telegram qo‘llab-quvvatlash: @bip_yordam
Aloqa: +998 (90) 922-48-98
Izohlar 0
…