Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang

·20·Avto
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avtoservis, moyxona va ustaxonalar uchun Bip Business mobil ilovasi ishga tushirildi, bu mijozlar hisob-kitobining tarqoqligi va doimiy mijozlarni saqlab qolish muammolarini hal qiladi.
  • Ilova avtoraqamni kamera orqali aniqlash, xizmatni tezkor qayd etish, mijozlarga avtomatik SMS kafolat cheki yuborish va mijozlarni qaytarish tizimi kabi funksiyalarni taqdim etadi.

Bugungi kunda avtoservis, moyxona va ustaxonalar duch keladigan eng katta muammo — mijozlar hisob-kitobining tarqoqligi hamda doimiy haydovchilarni saqlab qolish qiyinligidir. Ko‘pchilik ustalar hali ham daftar-ruchkadan foydalanadi. Biroq vaqt o‘tishi bilan qog‘oz yozuvlar yo‘qoladi, qarzlar unutiladi, haydovchilar esa navbatdagi xizmat vaqtini esdan chiqarib, boshqa servislarga ketib qoladi.

Ushbu muammolarni to‘liq hal qilish uchun mahalliy dasturchilar tomonidan avtoservislar, moyxonalar va ustaxonalar uchun maxsus Bip Business mobil ilovasi ishga tushirildi.

Bip Business nimalar qila oladi?

Ilova usta va servis egasining cho‘ntagidagi qulay, raqamli ish boshqaruvchisiga aylanadi:

  • Avtoraqamni kamera orqali tezkor aniqlash: Telefon kamerasini mashina raqamiga qaratish kifoya — tizim raqamni bir soniyada o‘zi tanib oladi va qo‘lda yozish ovoragarchiligiga chek qo‘yadi.

  • 15 soniyada xizmatni qayd etish: Moy almashtirish, filtrlar yoki ta’mirlash ishlarini sanoqli bosishda belgilash mumkin.

  • Mijozga avtomatik SMS kafolat cheki: Ish yakunlanishi bilanoq haydovchining telefoniga servisingiz nomidan rasmiy SMS boradi. Bu mijoz ishonchini keskin oshiradi.

  • Mijozlarni qaytarish tizimi: Moy yoki boshqa xizmat muddati (masalan, 5 000 – 7 000 km yoki 2–3 oy) yetganda, ilova mijozga ham, sizga ham eslatma beradi. Natijada haydovchi boshqa joyga ketmasdan, yana aynan sizga qaytib keladi.

  • Kassa va qarzlar nazorati: Kunlik tushum, qilingan ishlar va mijozlarning qarzlari har doim telefoningizda aniq saqlanadi.

Foydalanish mutlaqo bepul

Bip Business ilovasining asosiy qulayligi — elektron daftar, raqamlarni skanerlash va mijozlar bazasini yuritish servislar uchun bepul taqdim etiladi. Hech qanday dastlabki to‘lov yoki murakkab shartnomalar talab qilinmaydi.

Bundan tashqari, tizimga ulangan servislar Bip haydovchilar ilovasi xaritasida ko‘rinib, qo‘shimcha mijozlar oqimiga ega bo‘ladi.

Ishni bugunoq osonlashtiring!

Eski daftarlardan voz keching, mijozlaringizni yo‘qotmang va kunlik daromadingizni tizimli nazorat qiling.

Bip Business ilovasini yuklab oling va birinchi mashinani bepul kiritib ko‘ring:

Bip Business ilovasini yuklab olish (yoki Google Play / App Store orqali «Bip Business» deb qidiring)

Savollaringiz bormi? Mutaxassislarimiz ilovani o‘rnatish va ishga tushirishda bepul yordam beradi:

Telegram qo‘llab-quvvatlash: @bip_yordam

Aloqa: +998 (90) 922-48-98

HaydovchilarMijozlarAvtoservisXizmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqda17 avgust 20:56Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!20 sentabr 09:19Avtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi 6,4 mln so‘mga yaqinlashdiAvtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi 6,4 mln so‘mga yaqinlashdi9 oktabr 16:06UzAuto Motorsni kim sotib oladi? Uchta davlatdan qiziqish borUzAuto Motorsni kim sotib oladi? Uchta davlatdan qiziqish bor9 oktabr 10:04Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindiCobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi7 oktabr 08:13UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydiUzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi6 oktabr 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)