Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda

·5·Iqtisodiyot
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Nurmuxammad Ismoilov (o‘ngda) Nurinvest kompaniyasining Shariat audit sertifikatini qabul qilmoqda, 2025-yil
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nurmuxammad Ismoilov O‘zbekistonda yaratilgan Akinda halol investitsiya platformasini global miqyosga olib chiqish maqsadida AQShning San-Fransisko shahriga ko‘chib o‘tdi.
  • Platforma AQSh, Kanada va Buyuk Britaniyadagi 15 000 dan ortiq aksiyani AAOIFI 21-sonli Shariat standarti asosida tahlil qiladi.
  • Hozirda kompaniya amerikalik investorlarga aksiyalarni tekshirish va sarmoya kiritish imkonini berish uchun mahalliy brokerlik kompaniyalari bilan muzokaralar olib bormoqda.

O‘zbekistonda shariat auditidan o‘tgan investitsiya platformasini yaratgan asoschi endi Akinda platformasini AQSh va butun dunyo investorlariga taqdim etmoqda.

SAN-FRANSISKO, 2026-yil oktabr — Aksariyat asoschilar g‘oyasini avval bitta bozorda sinab ko‘radi, so‘ngra global bozorga chiqadi. Nurmuxammad Ismoilov esa eng qiyin yo‘lni tanladi: u halol investitsiyani deyarli mavjud bo‘lmagan bozorda noldan qurdi. Endi u orttirgan tajribasini butun dunyoga olib chiqmoqda va bu yo‘lni Amerika Qo‘shma Shtatlaridan boshlamoqda.

Ismoilov — Akinda halol investitsiya platformasi asoschisi va bosh direktori. Platforma aksiyalarni islom moliyasi tamoyillariga muvofiqligi bo‘yicha tekshiradi. Shu kuzda u kompaniyaning AQShdagi kengayishiga rahbarlik qilish uchun San-Fransisko ko‘rfazi hududiga (Bay Area) ko‘chib o‘tdi.

Birinchi qadam: o‘z yurtida isbotlash

Ismoilovning birinchi maqsadi ishonch qozonish edi. O‘zbekistonda u fatvo — islom ulamolarining rasmiy xulosasi asosida faoliyat yurituvchi mamlakatdagi ilk shariatga asoslangan treyding kompaniyasini tashkil etdi. Shuningdek, u Nurinvest investitsiya platformasi va halol investitsiya bo‘yicha ta’lim hamjamiyatini yaratdi.

Nurinvest ilk kundanoq malakali shariat maslahatchisi bilan hamkorlik qilib, faoliyatining islom moliyasi standartlariga mos bo‘lishini ta’minladi. 2025-yilda kompaniya shariat auditidan o‘tdi: audit uning biznes va investitsiya faoliyatini ko‘rib chiqib, shariatga muvofiqligini tasdiqladi. Kompaniyaning shariat maslahatchisi AlHuda tomonidan «Markaziy Osiyodagi eng yaxshi shariat maslahatchisi» nominatsiyasiga ham ko‘rsatilgan.

«Islom moliyasida ishonch — eng muhim narsa, — deydi Ismoilov. — Odamlar jarayonni shunchaki marketing jamoasi emas, balki ulamo ko‘rib chiqqanini bilishi kerak. Biz bu intizomni kompaniyaga birinchi kundanoq singdirdik.»

Bu yondashuv o‘z samarasini berdi. 2024-yilda Nurinvest Wealth & Finance Private Equity and Venture Capital Awards tanlovida «Most Innovative Investment Platform 2024 – Uzbekistan» (O‘zbekistondagi eng innovatsion investitsiya platformasi) mukofotini qo‘lga kiritdi. Ismoilovning «Million daromad» kitobi 8 000 nusxadan ortiq sotilgan, uning investitsiya haqidagi kontenti esa 400 mingga yaqin obunachiga yetib boradi.

Ikkinchi qadam: butun dunyo uchun mahsulot

Nurinvest Ismoilovga ehtiyoj bitta mamlakatdan ancha kattaroq ekanini ko‘rsatdi. Dunyoning turli burchaklaridagi musulmon investorlar bir xil savol berardi: qaysi aksiyalarni sotib olsam bo‘ladi? Shu savolga global miqyosda javob berish uchun u Akinda platformasini yaratdi.

Akinda AQSh, Kanada va Buyuk Britaniyadagi 15 000 dan ortiq aksiyani islom moliyasida eng keng qo‘llaniladigan standart — AAOIFI 21-sonli Shariat standarti asosida tekshiradi. Foydalanuvchilar har bir kompaniya bo‘yicha aniq xulosa, dividendlarni poklash kalkulyatori hamda brokerlardagi mavjud portfellarini tekshirish imkoniyatiga ega.

Platformaning auditoriyasi allaqachon global. 10 mingga yaqin ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchi va oyiga 20 mingga yaqin tashrif buyuruvchi AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Janubiy Koreya, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdan keladi — barchasi pullik reklamasiz. Akinda shuningdek o‘z skrining texnologiyasini API orqali bizneslarga taqdim etadi; mijozlar orasida Texas shtatidagi kompaniya ham bor.

Uchinchi qadam: Amerika Qo‘shma Shtatlari

AQSh — dunyodagi eng yirik chakana investitsiya bozori. Bu yerda e’tiqodi va qadriyatlariga mos sarmoya kiritishni istovchi investorlar jamoasi ham tez o‘sib bormoqda. Shu bois AQSh Akinda uchun tabiiy keyingi manzil bo‘ldi.

Bay Area hududida Akinda Alchemist & Silkroad Innovation Residency dasturiga qo‘shildi. Ismoilov TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida ishtirok etdi hamda Silikon vodiysi investorlari, jumladan Robinhood kompaniyasini dastlabki bosqichda qo‘llab-quvvatlagan investorlar bilan uchrashdi.

Nurmuxammad Ismoilov San-Fransiskodagi TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida
Nurmuxammad Ismoilov San-Fransiskodagi TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida

Hozirda Akinda AQShdagi brokerlik kompaniyalari bilan hamkorlik bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda. Maqsad — amerikalik investorlarga aksiyani tekshirish va unga sarmoya kiritishni bitta joyda amalga oshirish imkonini berish.

«Biz o‘z yurtimizda qurgan ishonch standartini istalgan joydagi har bir insonga taqdim etmoqdamiz, — deydi Ismoilov. — Halol investitsiya qilish imkoniyati qayerda yashashingizga bog‘liq bo‘lmasligi kerak.»

Yo‘ldagi tayanch

Akinda Plug and Play, Alchemist Accelerator, Astana Hub va IT Park Uzbekistan tomonidan qo‘llab-quvvatlangan hamda Google for Startups grantini olgan. Kompaniya haqida Yahoo Finance va AP News nashrlarida ham yozilgan.

Dunyoning istalgan nuqtasidagi investorlar platforma bilan akinda.io saytida tanishishlari mumkin.

Akinda haqida: Akinda — global aksiyalarni AAOIFI 21-sonli Shariat standarti asosida tekshiruvchi halol va axloqiy aksiyalar tahlili platformasi. Kompaniyaga 2023-yilda Nurmuxammad Ismoilov tomonidan asos solingan. Akinda chakana investorlar va bizneslarga o‘z qadriyatlariga mos investitsiyalarni topishda yordam beradi. Batafsil: akinda.io.

OAV bilan aloqa: Nurmuxammad Ismoilov, asoschi va bosh direktor — nur.ismoilov@akinda.io

Reklama huquqi asosida

IqtisodiyotTexnologiyaStartapFond Bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei smartfonlari tannarxi keskin oshdiHuawei smartfonlari tannarxi keskin oshdi6 oktabr 12:51Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildiSun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi28 sentabr 20:20SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydi16 iyul 15:24Sunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiSunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladi14 iyul 22:21NVIDIA bozor qiymati boʻyicha tarixiy rekordni yangiladiNVIDIA bozor qiymati boʻyicha tarixiy rekordni yangiladi14 may 01:58Lovable startapi 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar jalb qildiLovable startapi 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar jalb qildi12 avgust 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi