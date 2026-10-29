Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nurmuxammad Ismoilov O‘zbekistonda yaratilgan Akinda halol investitsiya platformasini global miqyosga olib chiqish maqsadida AQShning San-Fransisko shahriga ko‘chib o‘tdi.
- Platforma AQSh, Kanada va Buyuk Britaniyadagi 15 000 dan ortiq aksiyani AAOIFI 21-sonli Shariat standarti asosida tahlil qiladi.
- Hozirda kompaniya amerikalik investorlarga aksiyalarni tekshirish va sarmoya kiritish imkonini berish uchun mahalliy brokerlik kompaniyalari bilan muzokaralar olib bormoqda.
O‘zbekistonda shariat auditidan o‘tgan investitsiya platformasini yaratgan asoschi endi Akinda platformasini AQSh va butun dunyo investorlariga taqdim etmoqda.
SAN-FRANSISKO, 2026-yil oktabr — Aksariyat asoschilar g‘oyasini avval bitta bozorda sinab ko‘radi, so‘ngra global bozorga chiqadi. Nurmuxammad Ismoilov esa eng qiyin yo‘lni tanladi: u halol investitsiyani deyarli mavjud bo‘lmagan bozorda noldan qurdi. Endi u orttirgan tajribasini butun dunyoga olib chiqmoqda va bu yo‘lni Amerika Qo‘shma Shtatlaridan boshlamoqda.
Ismoilov — Akinda halol investitsiya platformasi asoschisi va bosh direktori. Platforma aksiyalarni islom moliyasi tamoyillariga muvofiqligi bo‘yicha tekshiradi. Shu kuzda u kompaniyaning AQShdagi kengayishiga rahbarlik qilish uchun San-Fransisko ko‘rfazi hududiga (Bay Area) ko‘chib o‘tdi.
Birinchi qadam: o‘z yurtida isbotlash
Ismoilovning birinchi maqsadi ishonch qozonish edi. O‘zbekistonda u fatvo — islom ulamolarining rasmiy xulosasi asosida faoliyat yurituvchi mamlakatdagi ilk shariatga asoslangan treyding kompaniyasini tashkil etdi. Shuningdek, u Nurinvest investitsiya platformasi va halol investitsiya bo‘yicha ta’lim hamjamiyatini yaratdi.
Nurinvest ilk kundanoq malakali shariat maslahatchisi bilan hamkorlik qilib, faoliyatining islom moliyasi standartlariga mos bo‘lishini ta’minladi. 2025-yilda kompaniya shariat auditidan o‘tdi: audit uning biznes va investitsiya faoliyatini ko‘rib chiqib, shariatga muvofiqligini tasdiqladi. Kompaniyaning shariat maslahatchisi AlHuda tomonidan «Markaziy Osiyodagi eng yaxshi shariat maslahatchisi» nominatsiyasiga ham ko‘rsatilgan.
«Islom moliyasida ishonch — eng muhim narsa, — deydi Ismoilov. — Odamlar jarayonni shunchaki marketing jamoasi emas, balki ulamo ko‘rib chiqqanini bilishi kerak. Biz bu intizomni kompaniyaga birinchi kundanoq singdirdik.»
Bu yondashuv o‘z samarasini berdi. 2024-yilda Nurinvest Wealth & Finance Private Equity and Venture Capital Awards tanlovida «Most Innovative Investment Platform 2024 – Uzbekistan» (O‘zbekistondagi eng innovatsion investitsiya platformasi) mukofotini qo‘lga kiritdi. Ismoilovning «Million daromad» kitobi 8 000 nusxadan ortiq sotilgan, uning investitsiya haqidagi kontenti esa 400 mingga yaqin obunachiga yetib boradi.
Ikkinchi qadam: butun dunyo uchun mahsulot
Nurinvest Ismoilovga ehtiyoj bitta mamlakatdan ancha kattaroq ekanini ko‘rsatdi. Dunyoning turli burchaklaridagi musulmon investorlar bir xil savol berardi: qaysi aksiyalarni sotib olsam bo‘ladi? Shu savolga global miqyosda javob berish uchun u Akinda platformasini yaratdi.
Akinda AQSh, Kanada va Buyuk Britaniyadagi 15 000 dan ortiq aksiyani islom moliyasida eng keng qo‘llaniladigan standart — AAOIFI 21-sonli Shariat standarti asosida tekshiradi. Foydalanuvchilar har bir kompaniya bo‘yicha aniq xulosa, dividendlarni poklash kalkulyatori hamda brokerlardagi mavjud portfellarini tekshirish imkoniyatiga ega.
Platformaning auditoriyasi allaqachon global. 10 mingga yaqin ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchi va oyiga 20 mingga yaqin tashrif buyuruvchi AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Janubiy Koreya, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdan keladi — barchasi pullik reklamasiz. Akinda shuningdek o‘z skrining texnologiyasini API orqali bizneslarga taqdim etadi; mijozlar orasida Texas shtatidagi kompaniya ham bor.
Uchinchi qadam: Amerika Qo‘shma Shtatlari
AQSh — dunyodagi eng yirik chakana investitsiya bozori. Bu yerda e’tiqodi va qadriyatlariga mos sarmoya kiritishni istovchi investorlar jamoasi ham tez o‘sib bormoqda. Shu bois AQSh Akinda uchun tabiiy keyingi manzil bo‘ldi.
Bay Area hududida Akinda Alchemist & Silkroad Innovation Residency dasturiga qo‘shildi. Ismoilov TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida ishtirok etdi hamda Silikon vodiysi investorlari, jumladan Robinhood kompaniyasini dastlabki bosqichda qo‘llab-quvvatlagan investorlar bilan uchrashdi.
Hozirda Akinda AQShdagi brokerlik kompaniyalari bilan hamkorlik bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda. Maqsad — amerikalik investorlarga aksiyani tekshirish va unga sarmoya kiritishni bitta joyda amalga oshirish imkonini berish.
«Biz o‘z yurtimizda qurgan ishonch standartini istalgan joydagi har bir insonga taqdim etmoqdamiz, — deydi Ismoilov. — Halol investitsiya qilish imkoniyati qayerda yashashingizga bog‘liq bo‘lmasligi kerak.»
Yo‘ldagi tayanch
Akinda Plug and Play, Alchemist Accelerator, Astana Hub va IT Park Uzbekistan tomonidan qo‘llab-quvvatlangan hamda Google for Startups grantini olgan. Kompaniya haqida Yahoo Finance va AP News nashrlarida ham yozilgan.
Dunyoning istalgan nuqtasidagi investorlar platforma bilan akinda.io saytida tanishishlari mumkin.
Akinda haqida: Akinda — global aksiyalarni AAOIFI 21-sonli Shariat standarti asosida tekshiruvchi halol va axloqiy aksiyalar tahlili platformasi. Kompaniyaga 2023-yilda Nurmuxammad Ismoilov tomonidan asos solingan. Akinda chakana investorlar va bizneslarga o‘z qadriyatlariga mos investitsiyalarni topishda yordam beradi. Batafsil: akinda.io.
OAV bilan aloqa: Nurmuxammad Ismoilov, asoschi va bosh direktor — nur.ismoilov@akinda.io
Reklama huquqi asosida
Izohlar 0
…