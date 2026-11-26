iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 26 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi, rang va SIM-karta konfiguratsiyalari bo'yicha narxlari ma'lum qilindi. eSIM + eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro modellari 1520 dollardan boshlanib, 1870 dollargacha bo'lgan narxlarda taklif etilmoqda.
- SIM + eSIM konfiguratsiyasiga ega qurilmalar esa 1600 dollardan 3500 dollargacha bo'lgan narx oralig'ida sotuvga qo'yilgan.
2026 yil 26 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi, rang va SIM-karta konfiguratsiyalari bo‘yicha narxlari quyidagicha.
eSIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: $1520
• Black: $1540
• Glacier: $1530
• Silver: $1530
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: -1870
• Black: -1870
• Glacier: -1870
• Silver: -1870
iPhone 18 Pro, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: -
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: $1690
• Black: $1730
• Glacier: -1750
• Silver: -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: -
• Black: -
• Glacier: -
• Silver: -
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: 2700
• Glacier: -
• Silver: -
SIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: $1,620
• Black: $1650
• Glacier: $1600
• Silver: $1630
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: $1920
• Black: $1920
• Glacier: $1920
• Silver: $1930
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: $1,790
• Black: $1,790
• Glacier: $1,790
• Silver: $1,790
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: $2110
• Black: $2050
• Glacier: $2,070
• Silver: $2,070
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: $2800
• Black: $:2800
• Glacier: $-2800
• Silver: $-2800
iPhone 18 Pro Max, 2 TB:
• Burgundy: $3,500
• Black: $3,500
• Glacier: 3500
• Silver: 3500
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…