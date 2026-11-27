Xitoyda namoyish etilgan yangi IRON gumanoid roboti jamoatchilikni hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning XPeng kompaniyasi inson anatomiyasiga maksimal darajada yaqinlashtirilgan, 82 ta erkinlik darajasiga ega IRON nomli yangi gumanoid robotni taqdim etdi.
- Robot 2000 TOPS dan ortiq quvvatga ega sun'iy intellekt chiplari bilan jihozlangan bo'lib, kompaniya rahbari Xe Syaopen uning ichki tuzilishini namoyish qilish orqali qurilmaning haqiqiyligini isbotladi.
Xitoyning XPeng kompaniyasi o‘zining IRON nomli yangi avlod gumanoid robotini taqdim etdi. Yangi qurilmaning tashqi ko‘rinishi ko‘pchilikka ilmiy-fantastik filmlardagi klassik o‘zga sayyoraliklar obrazini eslatgan bo‘lsa, uning nihoyatda tabiiy harakatlari jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
IRON robotining asosiy xususiyatlari va texnik imkoniyatlari
Yangi avlod roboti inson anatomiyasiga maksimal darajada yaqinlashtirilgan texnologiyalar asosida yaratilgan:
«Suyak-mushak-teri» arxitekturasi: Robot bionik mushaklar va 82 ta erkinlik darajasiga (harakatlanish nuqtalariga) ega. Uning qadam tashlashi shu qadar silliq va tabiiyki, taqdimot paytida ko‘pchilik uning ichida odam bor deb o‘ylagan.
Shubhalarni yo‘qotgan tajriba: Robot haqiqiy ekanligini isbotlash uchun XPeng rahbari Xe Syaopen sahnaning o‘zida robotning tashqi qoplamasini kesib, uning ichki metall karkasi va simlarini namoyish qildi.
Yuqori hisoblash quvvati: Qurilma 2000 TOPS dan ortiq quvvatga ega uchta sun’iy intellekt chipi va qattiq holatdagi (solid-state) batareya bilan jihozlangan.
Qo‘llanilish sohalari va rejalar: IRON dastlab ofislar, do‘konlar va sanoat korxonalarida xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan. Kompaniya 2026 yil oxirida uni ommaviy ishlab chiqarishni boshlashni, 2027 yilning ikkinchi yarmidan esa uy yumushlariga moslashgan versiyalarini yetkazib berishni rejalashtirmoqda.
Xitoydagi boshqa so‘nggi robototexnika yutuqlari
Xitoy 2026 yilda gumanoid robotlar ishlab chiqarish bo‘yicha jahon bozoridagi yetakchiligini yanada mustahkamlamoqda:
Kompaniya / Loyiha
Asosiy yangilik va ko‘rsatkichlar
NeodraDynamics Robotics (Neo1)
Og‘ir yuklarni (500 kg gacha) ko‘tarishga va xavfli hududlarda ishlashga mo‘ljallangan 4 metrlik ulkan gumanoid robot taqdim etildi
Shenchjendagi Ginnes rekordi
151 ta gumanoid robot (T800 modeli boshchiligida) bir vaqtning o‘zida sinxron raqsga tushib, jahon rekordini o‘rnatdi
UBTECH Robotics zavodi
Yiliga 10 mingta sanoat gumanoidini ishlab chiqaruvchi va «robotlar robotlarni yig‘adi» tamoyilida ishlovchi dunyodagi ilk avtomatlashtirilgan zavod ishga tushirildi
Sizningcha, 2027 yildan boshlab uy yumushlarini bajaruvchi gumanoid robotlar oddiy oilalar hayotiga qanchalik tez kirib boradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va robototexnika hamda kelajak texnologiyalariga qiziquvchi yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…