8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Nail Terengulov, AVO bank ma’lumotlar tahlilchisi, ekspert.
Har kuni qabul qilinadigan kichik moliyaviy qarorlar uzoq muddatli farovonlikka bevosita ta’sir qiladi. Rejasiz xarajatlar, noto‘g‘ri kredit tanlovi yoki jamg‘arma odatining yo‘qligi vaqt o‘tishi bilan jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Quyida eng ko‘p uchraydigan moliyaviy xatolar va ularni kamaytirish yo‘llari keltiriladi.
Nima uchun moliyaviy xatolar qimmatga tushadi?
Kundalik qarorlar moliyaviy holatga qanday ta’sir qiladi?
Mayda xaridlar alohida qaralganda sezilmasligi mumkin. Ammo ular oy yoki yil davomida jamlansa, katta summaga aylanadi. Bu mablag‘ uy-joy, ta’lim, sog‘liq yoki keksalik uchun jamg‘arilishi mumkin edi.
Ushbu xatolar qanday oqibatlarga olib keladi?
Tizimli xatolar insonni surunkali qarz majburiyatlari girdobiga tortadi. Bunda ortiqcha kredit yuki yuzaga kelib, natijada majburiyatlarni bajarish imkoni qolmaydi. Bu esa fuqarolarning kredit tarixini yomonlashtirishdan tashqari ularning ruhiy xotirjamligiga ham putur yetkazadi.
Nima uchun moliyaviy savodxonlik hamma uchun muhim?
Bugun kreditlar, omonatlar, kartalar, mobil ilovalar va turli to‘lov vositalari kundalik hayotning bir qismiga aylangan. Shuning uchun moliyaviy savodxonlik har bir inson uchun zarur. U daromadni to‘g‘ri taqsimlash, shartnomalarni tushunish, firibgarlikdan himoyalanish va iqtisodiy inqirozlarga tayyor turishga yordam beradi.
Shaxsiy moliyaviy rejaning yo‘qligi
Nima uchun moliyaviy maqsadlarni belgilash muhim?
Aniq maqsadlarsiz pul yig‘ish qiyin. Inson qisqa, o‘rta va uzoq muddatli maqsadlarni belgilashi kerak: yangi texnika, farzandlar ta’limi, uy-joy, biznes yoki pensiya davri. Maqsad bo‘lmasa, mablag‘ odatda mayda xarajatlarga sarflanib ketadi.
Uzoq muddatli rejaning yo‘qligi nimasi bilan xavfli?
Bunday hollarda kasallik, ishni yo‘qotish yoki yirik xarajatlar yuzaga kelganda odamlarning qarz olishiga to‘g‘ri keladi. O‘zbekiston moliya bozoridagi inflyatsiya darajasini (yillik taxminan 9–10% atrofida) hisobga olsak, pulni rejasiz saqlash ham xavfli: vaqt o‘tishi bilan uning xarid qobiliyati kamayadi.
Budjet va xarajatlar nazoratining yo‘qligi
Nima uchun pul keyingi oylikkacha yetmasdan tugab qoladi?
Ko‘pchilikda daromad yetarli bo‘lsa ham, oy oxirida pul yetmaydi. Asosiy sabab — shaxsiy budjet hisobini yuritilmaslik. Daromad, majburiy to‘lovlar va kundalik xarajatlar oldindan hisoblanmasa, pul qayerga ketayotganini aniqlash qiyin bo‘ladi.
Daromad va xarajatlar hisobini qanday yuritish kerak?
Buning uchun mobil ilova, elektron jadval yoki oddiy daftardan foydalanish mumkin. Har bir tushum va chiqimni qayd etib borish lozim. Xalqaro amaliyotda ommabop bo‘lgan “50% – majburiy ehtiyojlar, 30% – istaklar, 20% – jamg‘arma” qoidasi pul oqimini to‘liq nazorat qilish imkonini beradi.
Birinchi navbatda xarajatlarning qaysi toifalarini tahlil qilish kerak?
Oziq-ovqat, transport, kommunal to‘lovlar va ko‘ngilochar xizmatlar toifalari eng muhim hisoblanadi. Statistikaga ko‘ra, o‘zbekistonliklar xarajatlarining qariyb 40–50 foizini aynan oziq-ovqat mahsulotlariga sarflashadi.
Oylikdan-oylikkacha yashash
Nima uchun barqaror daromad bo‘lsa ham pul yetishmovchiligi yuzaga keladi?
Daromad oshishi bilan xarajatlar ham o‘sib ketsa, inson oylikdan-oylikkacha yashashda davom etadi. Bu holat “hayotiy inflyatsiya” deb ataladi.
Agar bo‘sh mablag‘ deyarli qolmayotgan bo‘lsa nima qilish kerak?
Xarajatlarni qayta ko‘rib chiqish zarur. Keraksiz obunalar, xizmatlar va xaridlarni qisqartirish kerak. Qo‘shimcha daromad manbalarini izlash, malakani oshirish ham muhim. Eng samarali qoida — maosh tushgan kuni daromadning kamida 10 foizini darhol jamg‘armaga ajratish.
Moliyaviy xavfsizlik yostig‘ining yo‘qligi
Zaxira fondi bo‘lmasa qanday xavflar yuzaga keladi?
Hayotda kutilmagan holatlar ko‘p: ishdan ayrilish, kasallik, uy yoki avtomobil ta’miri. Zaxira fondi bo‘lmasa, odam shoshilinch qarz olishga yoki mol-mulkini arzonga sotishga majbur bo‘lishi mumkin. Bu esa vaqtinchalik muammoni uzoq muddatli qarz yukiga aylantiradi.
Xavfsizlik yostig‘ining maqbul hajmini qanday aniqlash mumkin?
U kamida 3–6 oylik majburiy xarajatlarni qoplashi lozim. Oilaning oylik xarajati 5 million so‘m bo‘lsa, zaxirada kamida 15–25 million so‘m mablag‘ bo‘lishi kerak.
Zaxira mablag‘larini qayerda saqlash kerak?
Mablag‘ni omonatda saqlagan yaxshi. Naqd pulni uyda saqlash uni inflyatsiyadan himoya qilmaydi va keraksiz narsalarga sarflanish xavfini oshiradi.
Jamg‘arma va uzoq muddatli maqsadlarning yo‘qligi
Nima uchun jamg‘arma shakllantirishni keyinga qoldirib bo‘lmaydi?
Ko‘pchilik jamg‘arma qilishni keyingi oydan yoki maosh oshgandan keyin boshlamoqchi bo‘ladi. Ammo vaqt moliyada eng qimmat resurslardan biridir. Pul qanchalik erta yig‘ila boshlasa, kelajakda shunchalik katta kapitalga aylanishi mumkin.
Hatto kichik daromaddan ham qanday qilib pul yig‘ishni boshlash mumkin?
Daromadning 10 foizini ajratish yaxshi boshlanish, agar bu qiyin bo‘lsa, 5 foizdan boshlash ham mumkin. Muhimi — muntazamlik.
Maqsadga erishish yo‘lida motivatsiyani qanday saqlab qolish mumkin?
Maqsadlarni alohida nomlash, jarayonni vizuallashtirish va avtomatik o‘tkazmalarni yoqish motivatsiyani saqlab qolishga yordam beradi.
Impulsiv xaridlarning belgilari qanday?
Agar do‘konga faqat non uchun kirib, katta savat bilan chiqsangiz yoki reklama ta’sirida darhol buyurtma bersangiz, bu impulsivlik belgisi. Bunday xaridlar budjetni sekin, ammo muntazam yemiradi.
Qanday odatlar ongli ravishda xarid qilishga yordam beradi?
● Do‘konga qat’iy ro‘yxat bilan borish va undan chetga chiqmaslik;
● Yirik xaridlar oldidan “48 soat qoidasi”ni qo‘llang: buyumni darhol sotib olmay, ikki kun kuting;
● Do‘konlarga och yoki kuchli hissiy holatda bormaslik.
Bank mahsulotlari shartlarini e’tiborsiz qoldirish
Kredit tanlashda yo‘l qo‘yiladigan xatolar
Kredit, karta yoki omonat tanlashda birinchi duch kelgan taklifga rozi bo‘lish xavfli.
Mijozlar ko‘pincha faqat nominal foizga qarab, yashirin komissiyalar, sug‘urta, hisob yuritish xarajatlari va jarimalarni e’tiborsiz qoldiradilar. Qaror qabul qilishdan oldin shartlarni solishtirish zarur.
Kredit olishdan avval bozordagi takliflarni o‘rganish, imtiyozli davr, komissiya va tariflarni taqqoslash kerak. Xaridlarni rejalashtirish va qulay boshqaruv uchun kredit kartalar, jumladan AVO platinum kabi mahsulotlarning imtiyozli davri, komissiyalari va tariflarini oldindan solishtirish foydali.
Omonat ochishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar
Omonat ochishda faqat yuqori foizga qarash yetarli emas. Mablag‘ni qisman yechish, muddatidan oldin yopish va foizlarning kapitallashuvi shartlari real daromadga ta’sir qiladi.
Nima uchun tariflar va komissiyalarni o‘rganish muhim?
SMS-xabarnoma, pul o‘tkazish, naqd pul yechish yoki hisob yuritish komissiyalari uzoq muddatda katta summaga aylanishi mumkin. Tariflarni bilmaslik kutilmagan xarajatlarga olib keladi.
Shartnomaning qaysi shartlariga alohida e’tibor qaratish lozim?
● To‘liq moliyaviy yuklama va yillik haqiqiy foiz stavkasi;
● Majburiyatlar bajarilmagan taqdirda qo‘llaniladigan jarimalar va penya miqdori;
● Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish tartibi va uning oqibatlari.
Bank kartalari va hisoblardan noto‘g‘ri foydalanish
Bank kartalaridan foydalanishda keng tarqalgan xatolar
Barcha pulni kundalik ishlatiladigan kartada saqlash xavfli: bu pulni tez sarflab yuborish va firibgarlikka duch kelish ehtimolini oshiradi. Jamg‘arma, zaxira va joriy xarajatlar uchun alohida hisoblar yuritish maqsadga muvofiq.
Ortiqcha komissiya va to‘lovlardan qanday qochish kerak?
Bank tariflarini bilish, komissiyasiz bankomatlar va bepul o‘tkazma imkoniyatlaridan foydalanish kerak. Kredit to‘lovlarini oxirgi kunga qoldirmaslik lozim, chunki texnik kechikish ham jarimaga sabab bo‘lishi mumkin.
Bank xizmatlaridan qanday xavfsiz foydalanish mumkin?
PIN-kod, CVV va SMS-kodlarni hech kimga aytmaslik, shubhali havolalarga kirmaslik, norasmiy ilovalarni yuklab olmaslik zarur. Firibgarlar ko‘pincha o‘zini bank xodimi sifatida tanishtiradi.
Nima uchun hisob bo‘yicha operatsiyalarni nazorat qilish muhim?
Hisob ko‘chirmalarini muntazam tekshirish firibgarlik, xato komissiyalar va unutilgan obunalarni vaqtida aniqlashga yordam beradi. Bu shaxsiy budjet tahlili uchun ham muhim.
Moliyaviy barqarorlik uchun foydali odatlar
Daromad va xarajatlarni muntazam ravishda hisobga olib borish
Pulni boshqarishning asosi — muntazam hisob-kitob. Haftalik va oylik tahlil qayerda tejash mumkinligini ko‘rsatadi.
Avtomatik jamg‘armalar
Bank ilovasida avtomatik o‘tkazmalarni sozlash moliyaviy intizomni mustahkamlaydi. Ish haqi kelganda ma’lum foiz jamg‘arma hisobiga o‘tadi.
Yirik xarajatlarni oldindan rejalashtirish
Ta’lim, dam olish, kiyim-kechak, sug‘urta yoki ta’mir kabi xarajatlarni bir necha oy oldindan rejalashtirish kerak. Har oy kichik summa ajratish katta bosimni kamaytiradi.
Moliyaviy maqsadlarni muntazam ravishda qayta ko‘rib chiqish
Hayotda daromad va iqtisodiy vaziyat doim o‘zgarib turadi. Shuning uchun maqsad va strategiyalarni kamida yilda bir marta qayta ko‘rib chiqish va ularga tegishli tuzatishlar kiritish lozim.
Har xil maqsadlar uchun bir nechta moliyaviy zaxiralar yaratish
Kutilmagan tibbiy xarajatlar, yangi mashina sotib olish, sayohat uchun alohida-alohida jamg‘armalar yoki maqsadli hisoblar ochish mablag‘larni chalkashtirib yubormaslikka yordam beradi.
Qaysi bank vositalari moliyaviy xatolardan saqlaydi?
Moliyaviy xavfsizlik yostig‘i uchun jamg‘arma hisobvaraqlari
Jamg‘arib boriladigan va foizlarni yo‘qotmagan holda pul yechib olish imkonini beruvchi hisobvaraqlar favqulodda zaxiralar uchun qulay vositadir.
Uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun omonatlar
Yirik va uzoq muddatli maqsadlar uchun 12 yoki 24 oylik bank omonatlari mos keladi. Pulning qulflanganligi uni muddatidan oldin hissiy sabablar tufayli sarflab yuborishdan himoya qiladi.
Mobil ilova orqali avtomatik jamg‘arish tizimi
Ko‘pgina zamonaviy bank ilovalarida xaridlardan keshbek yoki qoldiq pullarni yaxlitlab, alohida jamg‘arma hisobiga o‘tkazish funksiyalari mavjud. Bu sezdirmasdan jamg‘arma shakllantirishning ajoyib usulidir.
Xarajatlar tahlili va budjet nazorati
Banklarning mobil ilovalaridagi avtomatik diagrammalar va toifalar bo‘yicha tahlillar mijozga bir oy davomida qaysi sohalarga eng ko‘p pul sarflaganini ko‘rsatadi. Bu qo‘lda hisob yuritishga erinadiganlar uchun tayyor raqamli yechimdir.
To‘lovlar haqida eslatmalar va kechikishlardan himoya
Kredit to‘lovlari, kommunal xizmatlar yoki sug‘urta muddatlarini unutib qo‘ymaslik uchun avtomatik to‘lov tizimini yo‘lga qo‘yish yoki eslatmalarni yoqish lozim. Bu mijozni jarimalar va salbiy kredit tarixi sababli kredit skoring ballining tushib ketishidan asraydi.
Bugundan moliyaviy ahvolni yaxshilashni qanday boshlash mumkin?
Moliyaviy barqarorlikka erishish uzoq muddatli jarayon bo‘lib, u qat’iy intizom va tizimlilikni talab qiladi.
Amaliy tavsiyalar: ushbu haftada nima qilish kerak?
1-qadam. O‘tgan oydagi xarajatlarni toifalar bo‘yicha tahlil qiling.
2-qadam. Keyingi oy uchun budjet tuzing va daromadning kamida 10 foizini jamg‘armaga ajrating.
3-qadam. Foydalanmaydigan pullik obunalarni o‘chiring.
4-qadam. Bitta aniq moliyaviy maqsad belgilang va unga alohida hisob oching.
Xato → Nima qilish kerak?
Noto‘g‘ri moliyaviy harakat
To‘g‘ri moliyaviy harakat
Shaxsiy budjetning yo‘qligi va xarajatlarni nazorat qilmaslik
Daromad va chiqimlarni qayd etib borish
Oylikdan oylikkacha yashash, daromad ortishi bilan xarajatlar ko‘payishi
Pul tushgan kuni kamida **10%**ini jamg‘armaga yo‘naltirish
Moliyaviy xavfsizlik yostig‘ining yo‘qligi
Kamida 3–6 oylik xarajatlarga teng zaxira fondini shakllantirish va uni omonatda saqlash
Impulsiv xaridlar va chegirmalar ta’sirida xarid qilish
Xariddan oldin 48 soat kutish qoidasiga amal qilish va do‘konga faqat ro‘yxat bilan borish
Bank shartnomalari, tariflari va komissiyalarini o‘rganmasdan xizmatlardan foydalanish
Shartlar, yashirin komissiyalar va yillik haqiqiy foiz stavkasini diqqat bilan o‘qish
O‘z moliyaviy taqdiriga mas’uliyat bilan yondashish farovon hayot garovidir. Bugundan boshlangan kichik o‘zgarishlar kelajakda moliyaviy erkinlik va xotirjamlikni ta’minlaydi.
Reklama huquqi asosida
…