Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!

·20·Avto
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avtomobil oynasiga yozilgan telefon raqami firibgarlar va spam-botlar uchun ochiq manba bo'lib, shaxsiy hayot daxlsizligini buzishi mumkin.
  • Bip platformasi esa avtomobil egalarining raqamini maxfiy saqlagan holda aloqani yo'lga qo'yuvchi QR-stiker tizimini joriy etdi.
  • Ushbu yangi yechim shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilgan holda tezkor muloqotni ta'minlaydi va begona qo'ng'iroqlardan xalos etadi.

Har bir haydovchi kamida bir marta avtoulov old oynasida qog‘ozga yozilgan shaxsiy telefon raqamini qoldirgan: tor ko‘chalarda yo‘l to‘silib qolganda yoki to‘xtash joyida noqulaylik tug‘ilganda tezkor aloqaga chiqishning eng oddiy yo‘lidek tuyuladi. Biroq oddiy odat sifatida qaralgan ushbu harakat ortida haydovchilar kutmagan jiddiy kiberxavf va shaxsiy hayot daxlsizligining buzilishi yotibdi.

Ko‘chadagi istalgan notanish shaxs, firibgarlar yoki spam-botlar oynadagi ochiq raqamni osongina yozib olib, turli nojoiz qo‘ng‘iroqlar, reklama tarqatmalari va hatto psixologik bosimlar uchun foydalanishi mumkin. Bip platformasi esa avtoegalarining raqamini ommadan sir tutgan holda aloqani yo‘lga qo‘yuvchi zamonaviy va xavfsiz texnologik yechimni — maxsus QR-stiker tizimini ishga tushirdi. Endi oynaga ochiq raqam yozish davri tugab, shaxsiy ma’lumotlarni to‘liq himoya qilgan holda bir zumda muloqot qilish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Xo‘sh, bu tizim qanday ishlaydi, notanish kishi raqamni ko‘rmay turib mashina egasiga qanday xabar yubora oladi va nega bu yangilik har bir haydovchining kundalik xavfsizlik standartiga aylanishi kerak?

«Ochiq raqamlardan QR-kodlarga»: An’anaviy usul va Bip yechimi taqqosi

Haydovchilar uchun eski va yangi aloqa usullarining asosiy farqlari:

  • Ma’lumotlar maxfiyligi: Oldingi usulda raqam ko‘chadan o‘tgan har bir kishiga ochiq ko‘rinib turgan bo‘lsa, Bip QR-stikerida shaxsiy raqam to‘liq yashirin qoladi;

  • Spam va begona qo‘ng‘iroqlardan himoya: Telefon raqami reklama bazalariga yoki firibgarlar qo‘liga tushib qolmaydi;

  • Bir lahzada bog‘lanish: Mashina to‘sib qo‘yilgan yoki biror xavf yuzaga kelgan holatda notanish shaxs smartfon kamerasi orqali stikerni skanerlab, Bip ilovasi ichida tezkor xabar yo‘llaydi;

  • Qulay muloqot formati: Ortiqcha asabbuzarliklarsiz, madaniyatli va raqamli interfeys orqali vaziyatni zudlik bilan hal qilish imkoni yaratiladi.

Eski usul va Bip QR-stikeri: Muhim farqlar jadvali

Avtomobil egalari uchun xavfsizlik ko‘rsatkichlarining solishtirma tahlili:

Ko‘rsatkichlar va xususiyatlar

Qog‘ozdagi oddiy telefon raqami

Bip QR-stiker tizimi

Shaxsiy raqam xavfsizligi

Nolga teng (hamma uchun ochiq)

100% maxfiy va himoyalangan

Spam va begona qo‘ng‘iroqlar xavfi

Juda yuqori (raqam bazalarga tushadi)

Mavjud emas (raqam oshkor etilmaydi)

Bog‘lanish usuli

Oddiy qo‘ng‘iroq yoki SMS

Smartfonda QR-skaner va ilova orqali xabar

Tashqi ko‘rinish va estetika

Ko‘rimsiz qog‘oz va qalam yozuvi

Zamonaviy, ixcham va sifatli stiker

Foydalanish qulayligi

Qog‘oz yo‘qolishi yoki o‘chib ketishi mumkin

Barqaror va doimiy raqamli faoliyat

Raqamli xavfsizlik tahlili: Ekspertlar nima uchun buni tavsiya qiladi?

Axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Shaxsiy ma’lumotlar inqirozi: Zamonaviy dunyoda insonning telefon raqami uning bank kartalari, messenjerlari va ijtimoiy tarmoqlari bilan bog‘langan — uni ko‘chada ochiq qoldirish jiddiy xatarlarni tug‘diradi;

  • Muloqot madaniyatining yangi bosqichi: QR-texnologiyalar orqali bog‘lanish haydovchilar o‘rtasidagi noqulay bahslar va to‘g‘ridan to‘g‘ri agressiv qo‘ng‘iroqlarning oldini oladi;

  • Ommaviy odatni o‘zgartirish vaqti: Kundalik avtotransport boshqaruvida raqamli gigiyenaga amal qilish Bip ilovasini yuklab olish (bip.uz/app) va avtoulov oynasiga zamonaviy stikerni joylashtirishdan boshlanadi.

Shaxsiy ma’lumotlarni ko‘chada qoldirmay, o‘z daxlsizligingizni asrash — bugungi shiddatli shahar hayotida har bir haydovchi amal qilishi zarur bo‘lgan eng muhim qadamdir.

Siz hozirgacha avtomobilingiz oynasida o‘z shaxsiy telefon raqamingizni ochiq qoldirib kelganmisiz va bu odat begona qo‘ng‘iroqlar kelishiga sabab bo‘lganmi? Zamonaviy QR-kodlar orqali aloqaga chiqish tizimi haydovchilar xavfsizligini oshiradi deb hisoblaysizmi? O‘z tajribangiz va shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha haydovchi yaqinlaringizni ogohlantirish uchun ushbu muhim foydali tahlilni ularga ulashing!

BipQR-stikeravtoulovshaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaBYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaBugun, 09:23Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiToyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiKecha, 23:51Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)Kecha, 21:28XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaKecha, 17:24Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiKecha, 09:22Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18.09, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi