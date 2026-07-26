Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...
Oilada farzand dunyoga kelishi bilan qarindoshlardan tanish savol eshitiladi: «Keyingisi qachon?» Ikkita farzand bo‘lsa, uchinchisini tavsiya qilishadi. Ammo oilani avtomatik ravishda baxtli qiladigan «sehrli raqam» haqiqatan ham bormi?
Psixologlarning fikricha, oiladagi baxt farzandlar sonidan ko‘ra, uydagi munosabat, ota-onaning ruhiy holati va har bir bolaga ajratiladigan e’tiborga ko‘proq bog‘liq.
Bir farzand — ko‘proq imkoniyat, ammo kattaroq bosim
Ayrim ota-onalar bitta farzand bilan cheklanishni ongli ravishda tanlaydi. Ular bolaga sifatli ta’lim, yaxshi tibbiy xizmat, sayohat va kelajak uchun mustahkam poydevor yaratishni istaydi.
Bugun farzand ko‘rish faqat xohish bilan bog‘liq masala emas. Oilalar quyidagi omillarni ham hisobga olmoqda:
moliyaviy barqarorlik;
munosib uy-joy;
tibbiy xizmat imkoniyati;
ota-onaning vaqti va ruhiy kuchi.
Biroq ayrim psixologlar yagona farzandga ota-onalar barcha orzu va umidlarini yuklashi mumkinligidan ogohlantiradi. Natijada bola doim eng yaxshi bo‘lish, xatoga yo‘l qo‘ymaslik va kattalarning ishonchini oqlash bosimini his qilishi ehtimoldan xoli emas.
Ikki farzandli oila nega eng ommalashgan?
Ko‘pchilik ikki farzandli oilani qulay muvozanat deb biladi. Bolalar bir-biri bilan muloqot qiladi, o‘ynashadi, kelishishni va bo‘lishishni o‘rganadi.
Ayrim mutaxassislar yosh farqi juda katta bo‘lmasa, farzandlarning umumiy qiziqishlari ko‘proq bo‘lishini ta’kidlaydi. Biroq bu ham barcha oilalar uchun o‘zgarmas qoida emas.
Eng muhim jihat — katta farzandni kichik bolaning doimiy tarbiyachisiga aylantirib qo‘ymaslik.
Har bir bola o‘z bolaligi, do‘stlari va sevimli mashg‘ulotlariga ega bo‘lishga haqli.
Ukaga yoki singilga yordam berish tabiiy. Ammo bolaga ota-onalik vazifasini yuklash uning ruhiy holati va oiladagi munosabatlarga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
To‘rt farzandli oilalar haqida kutilmagan kuzatuv
Ayrim xalqaro tadqiqotlarda to‘rt farzandli ota-onalar o‘zlarini kamroq stressda his qilishlari qayd etilgan. Bir qarashda bu natija mantiqqa zid tuyuladi: bolalar qancha ko‘p bo‘lsa, tashvish ham shuncha ortishi kerakdek.
Ammo bu holatning oddiy izohi bor. To‘rtinchi farzand tug‘ilganidan keyin ayrim ota-onalar:
hamma narsani nazorat qilishga urinishni to‘xtatadi;
mukammal ota-ona bo‘lish bosimidan xalos bo‘ladi;
atrofdagilarning bahosiga kamroq e’tibor beradi;
kundalik muammolarga xotirjamroq qaray boshlaydi.
Uyda tartib har doim ideal bo‘lmasligi mumkin, ammo muloqot tabiiylashadi, hazil ko‘payadi va kichik xatolar fojia sifatida qabul qilinmaydi.
Biroq bu har bir oilaga aynan to‘rt farzand kerak degani emas. Tadqiqotlardagi o‘rtacha natija alohida oilaning sharoiti, salomatligi va imkoniyatini belgilab bermaydi.
Bolalarga mukammal emas, baxtli ota-ona kerak
Farzandiga eng yaxshi narsalarni berish istagi tabiiy. Ammo doim eng yaxshi bog‘cha, eng qimmat o‘yinchoq va eng nufuzli ta’limni ta’minlashga urinish ota-onani ruhan va jismonan charchatishi mumkin.
Charchagan ota-ona esa bolasi bilan chin dildan suhbatlashishga, o‘ynashga yoki uni shunchaki tinglashga kuch topolmay qoladi.
Psixologlar bola uchun quyidagilar ko‘pincha qimmatbaho sovg‘alardan muhimroq ekanini ta’kidlaydi:
birgalikda kechki ovqat qilish;
kun qanday o‘tganini so‘rash;
yotishdan oldin hikoya o‘qish;
bolaning hissiyotlarini jiddiy qabul qilish;
quchoqlash va mehrni ochiq bildirish.
Eng zamonaviy gadjet ham ota-onaning e’tiborini almashtira olmaydi. Bolalar ko‘pincha sovg‘aning narxini emas, o‘sha paytda ota-onasi yonida bo‘lganini eslab qoladi.
Baxt kalkulyator bilan hisoblanmaydi
Ba’zilar uchun bir farzand — to‘liq va baxtli oila. Boshqalar ikki bola bilan o‘zini qulay his qiladi. Yana kimdir katta va shovqinli oilasiz hayotini tasavvur qila olmaydi.
Bu tanlovga moliyaviy imkoniyat, salomatlik, ota-onaning yoshi, uy-joy sharoiti va yaqinlarning ko‘magi ta’sir qiladi. Shuning uchun bir oilaga mos qaror boshqasi uchun to‘g‘ri kelmasligi mumkin.
Oilada nechta bola borligi emas, har bir bolaning o‘zini qanday his qilishi muhim. U sevilganini, eshitilayotganini va himoyalanganini bilsa, uydagi baxt uchun eng muhim poydevor allaqachon yaratilgan bo‘ladi.
Chunki baxtli oilaning formulasi raqamlarda emas. U mehr, hurmat, samimiy suhbat va bir-birini qo‘llab-quvvatlashda.
…