Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...

·63·Foydali
Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...

Oilada farzand dunyoga kelishi bilan qarindoshlardan tanish savol eshitiladi: «Keyingisi qachon?» Ikkita farzand bo‘lsa, uchinchisini tavsiya qilishadi. Ammo oilani avtomatik ravishda baxtli qiladigan «sehrli raqam» haqiqatan ham bormi?

Psixologlarning fikricha, oiladagi baxt farzandlar sonidan ko‘ra, uydagi munosabat, ota-onaning ruhiy holati va har bir bolaga ajratiladigan e’tiborga ko‘proq bog‘liq.

Bir farzand — ko‘proq imkoniyat, ammo kattaroq bosim

Ayrim ota-onalar bitta farzand bilan cheklanishni ongli ravishda tanlaydi. Ular bolaga sifatli ta’lim, yaxshi tibbiy xizmat, sayohat va kelajak uchun mustahkam poydevor yaratishni istaydi.

Bugun farzand ko‘rish faqat xohish bilan bog‘liq masala emas. Oilalar quyidagi omillarni ham hisobga olmoqda:

  • moliyaviy barqarorlik;

  • munosib uy-joy;

  • tibbiy xizmat imkoniyati;

  • ota-onaning vaqti va ruhiy kuchi.

Biroq ayrim psixologlar yagona farzandga ota-onalar barcha orzu va umidlarini yuklashi mumkinligidan ogohlantiradi. Natijada bola doim eng yaxshi bo‘lish, xatoga yo‘l qo‘ymaslik va kattalarning ishonchini oqlash bosimini his qilishi ehtimoldan xoli emas.

Ikki farzandli oila nega eng ommalashgan?

Ko‘pchilik ikki farzandli oilani qulay muvozanat deb biladi. Bolalar bir-biri bilan muloqot qiladi, o‘ynashadi, kelishishni va bo‘lishishni o‘rganadi.

Ayrim mutaxassislar yosh farqi juda katta bo‘lmasa, farzandlarning umumiy qiziqishlari ko‘proq bo‘lishini ta’kidlaydi. Biroq bu ham barcha oilalar uchun o‘zgarmas qoida emas.

Eng muhim jihat — katta farzandni kichik bolaning doimiy tarbiyachisiga aylantirib qo‘ymaslik.

Har bir bola o‘z bolaligi, do‘stlari va sevimli mashg‘ulotlariga ega bo‘lishga haqli.

Ukaga yoki singilga yordam berish tabiiy. Ammo bolaga ota-onalik vazifasini yuklash uning ruhiy holati va oiladagi munosabatlarga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

To‘rt farzandli oilalar haqida kutilmagan kuzatuv

Ayrim xalqaro tadqiqotlarda to‘rt farzandli ota-onalar o‘zlarini kamroq stressda his qilishlari qayd etilgan. Bir qarashda bu natija mantiqqa zid tuyuladi: bolalar qancha ko‘p bo‘lsa, tashvish ham shuncha ortishi kerakdek.

Ammo bu holatning oddiy izohi bor. To‘rtinchi farzand tug‘ilganidan keyin ayrim ota-onalar:

  • hamma narsani nazorat qilishga urinishni to‘xtatadi;

  • mukammal ota-ona bo‘lish bosimidan xalos bo‘ladi;

  • atrofdagilarning bahosiga kamroq e’tibor beradi;

  • kundalik muammolarga xotirjamroq qaray boshlaydi.

Uyda tartib har doim ideal bo‘lmasligi mumkin, ammo muloqot tabiiylashadi, hazil ko‘payadi va kichik xatolar fojia sifatida qabul qilinmaydi.

Biroq bu har bir oilaga aynan to‘rt farzand kerak degani emas. Tadqiqotlardagi o‘rtacha natija alohida oilaning sharoiti, salomatligi va imkoniyatini belgilab bermaydi.

Bolalarga mukammal emas, baxtli ota-ona kerak

Farzandiga eng yaxshi narsalarni berish istagi tabiiy. Ammo doim eng yaxshi bog‘cha, eng qimmat o‘yinchoq va eng nufuzli ta’limni ta’minlashga urinish ota-onani ruhan va jismonan charchatishi mumkin.

Charchagan ota-ona esa bolasi bilan chin dildan suhbatlashishga, o‘ynashga yoki uni shunchaki tinglashga kuch topolmay qoladi.

Psixologlar bola uchun quyidagilar ko‘pincha qimmatbaho sovg‘alardan muhimroq ekanini ta’kidlaydi:

  • birgalikda kechki ovqat qilish;

  • kun qanday o‘tganini so‘rash;

  • yotishdan oldin hikoya o‘qish;

  • bolaning hissiyotlarini jiddiy qabul qilish;

  • quchoqlash va mehrni ochiq bildirish.

Eng zamonaviy gadjet ham ota-onaning e’tiborini almashtira olmaydi. Bolalar ko‘pincha sovg‘aning narxini emas, o‘sha paytda ota-onasi yonida bo‘lganini eslab qoladi.

Baxt kalkulyator bilan hisoblanmaydi

Ba’zilar uchun bir farzand — to‘liq va baxtli oila. Boshqalar ikki bola bilan o‘zini qulay his qiladi. Yana kimdir katta va shovqinli oilasiz hayotini tasavvur qila olmaydi.

Bu tanlovga moliyaviy imkoniyat, salomatlik, ota-onaning yoshi, uy-joy sharoiti va yaqinlarning ko‘magi ta’sir qiladi. Shuning uchun bir oilaga mos qaror boshqasi uchun to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

Oilada nechta bola borligi emas, har bir bolaning o‘zini qanday his qilishi muhim. U sevilganini, eshitilayotganini va himoyalanganini bilsa, uydagi baxt uchun eng muhim poydevor allaqachon yaratilgan bo‘ladi.

Chunki baxtli oilaning formulasi raqamlarda emas. U mehr, hurmat, samimiy suhbat va bir-birini qo‘llab-quvvatlashda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevgan inson oldida uyalmasdan ochiq aytilishi kerak bo‘lgan narsalar...Sevgan inson oldida uyalmasdan ochiq aytilishi kerak bo‘lgan narsalar...Bugun, 08:32Uxlash vaqti kelganini miyaga nima bildiradi?Uxlash vaqti kelganini miyaga nima bildiradi?Kecha, 16:42Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiAyollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiKecha, 00:55«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi24.07, 18:27Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?24.07, 18:26«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoida«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoida24.07, 10:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?