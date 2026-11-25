Nega erkaklarda tepa soch to‘kilib, kallik ko‘proq uchraydi? Asosiy sabablar
Ko‘pchilik erkaklarda yosh o‘tishi bilan peshona chizig‘i orqaga chekinib, boshning tepa qismida soch siyraklasha boshlaydi. Ayrimlarda bu jarayon ancha erta — hatto 20–30 yoshlarda ham kuzatiladi. Qizig‘i, soch to‘kilishi ayollarda ham uchraydi, ammo erkaklarda tepa qismdan kal bo‘lib qolish holati ancha ko‘p. Buning sababi nimada?
Mutaxassislar bu holatni androgenetik alopetsiya, ya’ni irsiy soch to‘kilishi deb ataydi. Uning rivojlanishida asosan ikki omil — genetik moyillik va erkak jinsiy gormonlari muhim rol o‘ynaydi.
Asosiy sabab — DHT gormoni
Erkaklarda testosteron gormonining bir qismi 5-alfa-reduktaza fermenti ta’sirida digidrotestosteron (DHT) deb ataluvchi faol gormonga aylanadi. Ayrim insonlarda bosh terisidagi soch follikulalari ushbu gormon ta’siriga genetik jihatdan o‘ta sezgir bo‘ladi.
DHT ta’sirida soch ildizlari asta-sekin kichrayadi. Natijada sochning o‘sish davri qisqaradi, yangi o‘sib chiqqan tolalar esa avvalgisiga nisbatan ingichka va kalta bo‘lib boradi. Vaqt o‘tishi bilan ayrim follikulalardan ko‘zga ko‘rinadigan soch o‘sishi deyarli to‘xtaydi.
Nega aynan boshning tepa qismi kal bo‘ladi?
Sababi bosh terisining barcha qismlaridagi soch ildizlari gormonlarga bir xil sezgir emas. Peshona atrofi, chakka va boshning tepa qismidagi follikulalar DHT ta’siriga ko‘proq moyil bo‘lishi mumkin. Shuning uchun erkaklarda dastlab peshona chizig‘i orqaga chekinadi, keyin esa boshning tepa qismida soch siyraklashadi.
Boshning orqa va yon tomonlaridagi sochlar esa ko‘p hollarda gormon ta’siriga nisbatan chidamliroq bo‘ladi. Shu sababli ba’zi erkaklarda tepa qismida soch qolmay, faqat yon va orqa tomonlarda soch saqlanib qoladi.
Nega ayollarda bu holat kamroq uchraydi?
Ayollarda ham androgenetik alopetsiya kuzatiladi. Biroq ularda soch to‘kilishi odatda boshqacharoq kechadi: peshona chizig‘i ko‘pincha saqlanib qoladi, boshning o‘rta qismida sochlar asta-sekin siyraklashadi va soch ajratilgan chiziq kengayadi.
Bunda gormonlar miqdori, ularga sezgirlik va genetik omillar muhim ahamiyatga ega. Ayollarda androgen gormonlari darajasi odatda erkaklarnikidan past bo‘lgani ham bu holatning kamroq uchrashiga ta’sir qiladi. Ammo gormonlar yagona sabab emas — irsiy xususiyatlar ham katta rol o‘ynaydi.
Kallik faqat ona tomondan o‘tadimi?
Odamlar orasida kallik faqat ona tomonidan meros bo‘ladi, degan qarash bor. Aslida bu to‘liq to‘g‘ri emas. Soch to‘kilishiga moyillik bir nechta genlar bilan bog‘liq bo‘lib, ular ham ona, ham ota tomonidan o‘tishi mumkin. Shuning uchun ota-ona va yaqin qarindoshlarda soch to‘kilishi kuzatilgan bo‘lsa, insonda ham bunday moyillik bo‘lishi ehtimoli bor.
Soch to‘kilishini to‘xtatish mumkinmi?
Agar soch to‘kilishi irsiy xususiyatga bog‘liq bo‘lsa, uni erta payqash muhim. Hozirda soch to‘kilishini sekinlashtirish va soch o‘sishini rag‘batlantirishga qaratilgan turli davolash usullari mavjud. Biroq ularning ta’siri har bir insonda turlicha bo‘lishi mumkin. Shuning uchun davolash usulini tanlashdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish va o‘zboshimchalik bilan vositalardan foydalanmaslik tavsiya etiladi.
Shuni ham unutmaslik kerakki, har qanday soch to‘kilishi irsiy kallik emas. Sochning to‘satdan yoki juda ko‘p to‘kilishi temir tanqisligi, qalqonsimon bez faoliyatidagi o‘zgarishlar, ayrim kasalliklar, stress yoki dorilar ta’siri bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bunday holatda sababini aniqlash uchun mutaxassisga murojaat qilish kerak.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…