To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!

·2·Jamiyat
To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!

Oilada nechanchi farzand bo‘lib tug‘ilish insonning kelajakdagi aqliy salohiyati va muvaffaqiyatini belgilab berishi mumkinmi? Xalqaro tadqiqotchilar va psixologlar guruhi tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar jamiyatda yillar davomida bahslarga sabab bo‘lib kelgan ushbu masalaga oydinlik kiritdi. Olimlar oiladagi birinchi farzandning "IQ" (aqliy salohiyat) darajasi deyarli har doim keyin tug‘ilgan kichik yoshdagi uka va singillariga qaraganda yuqoriroq bo‘lishini isbotladilar.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu sirli hodisa hech qanday irsiyat yoki murakkab genetika bilan emas, balki oiladagi mutlaqo tabiiy psixologik muhit va tarbiya omili bilan bevosita bog‘liq. Birinchi farzand dunyoga kelganda, ota-onaning butun diqqat-e’tibori, mehri va intelektual muloqoti faqat unga yo‘naltiriladi. Biroq keyingi farzandlar tug‘ilishi bilan oiladagi vaqt va e’tibor tabiiy ravishda taqsimlanadi, natijada kichik bolalar kattalar bilan yakkama-yakka kamroq muloqotda bo‘ladi.

Xo‘sh, to‘ng‘ich farzandlarning zehnini o‘stiruvchi asosiy psixologik mexanizmlar nimalardan iborat, kichik farzandlardagi bu bo‘shliqni qanday to‘ldirish mumkin va ota-onalar bolalar o‘rtasidagi tenglikni qanday ta’minlashlari kerak?

«Genetika emas, cheksiz e’tibor»: To‘ng‘ich farzand fenomenining ilmiy xronikasi

Psixologlar va neyrobiologlar tomonidan aniqlangan asosiy qonuniyatlar:

  • Ilk yillardagi mutlaq yakkaboshchilik: Birinchi farzand hayotining dastlabki davrida ota-onasining 100 foizlik vaqti va tinimsiz rivojlantiruvchi e’tibori ostida o‘sadi;

  • Til va nutq boyligi: Kattalar bilan yakkama-yakka ko‘p suhbatlashgan to‘ng‘ich bolalarning so‘z boyligi va fikrni ifodalash qobiliyati tezroq shakllanadi;

  • E’tiborning bo‘linishi: Oilada ikkinchi va undan keyingi farzandlar tug‘ilgach, ota-onaning kunlik quvvati va vaqti teng taqsimlanishga majbur bo‘ladi;

  • Tengdoshlar bilan ko‘proq vaqt: Kichik farzandlar ko‘pincha kattalar bilan emas, balki aka yoki opalari bilan muloqot qiladi, bu esa kattalar tilidagi murakkab bilimlarni qabul qilish sur’atini biroz susaytiradi;

  • «Murabbiylik» roli: To‘ng‘ich bolalar kichiklarga o‘rgatish orqali o‘z bilimlarini takrorlaydi va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini yanada mustahkamlaydi.

Farzandlar tug‘ilish tartibi va tarbiya sharoitlarining qiyosiy tahlili

Oiladagi birinchi va keyingi farzandlarga ko‘rsatiladigan e’tibor mutanosibligi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

To‘ng‘ich (birinchi) farzand

Kichik (keyingi) farzandlar

Aqliy salohiyat ("IQ") ko‘rsatkichi

Statistik jihatdan yuqoriroq

O‘rtacha yoki biroz pastroq sur’at

Ota-ona e’tibori hajmi

To‘liq va monopol (dastlabki yillarda)

Boshqa farzandlar bilan taqsimlangan

Kattalar bilan yakka muloqot

Ko‘p soatlik yakkama-yakka suhbat va o‘yinlar

Cheklangan vaqt, jamoaviy muhit

Ta’sir etuvchi bosh omil

Tarbiyaviy investitsiya va doimiy nazorat

Erkinroq muhit va aka-opalar tajribasi

Shaxsiy ko‘nikmalar rivoji

Liderlik, mas’uliyat va akademik aniqlik

Moslashuvchanlik, ijodkorlik va murosasozlik

Psixologik tahlil: Ekspertlar ota-onalarga nimalarni tavsiya qiladi?

Bolalar ruhiyati va ta’limi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Bu hukm emas: "IQ" darajasidagi ushbu farq bolaning kelajagini belgilab qo‘ymaydi; kichik farzandlar ko‘pincha ijtimoiy intellekt va amaliy munosabatlarda ustunlik qiladi;

  • Kichik farzandlarga alohida vaqt: Ota-onalar kuniga kamida 15–20 daqiqa vaqtni kichik farzandlari bilan boshqalardan alohida, yakkama-yakka holda kitob o‘qish va suhbatga ajratishlari zarur;

  • Tarbiyaviy muvozanatni saqlash: To‘ng‘ich farzandga haddan tashqari katta mas’uliyat yuklab, kichiklarni erkalatib yubormaslik oiladagi muhitni sog‘lomlashtiradi;

  • Individual qobiliyatlarni qo‘llab-quvvatlash: Har bir bola o‘ziga xos iste’dodga ega — birida mantiq va aniq fanlar kuchli bo‘lsa, boshqasida ijod va san’at rivojlangan bo‘lishi mumkin.

Olimlarning ushbu tadqiqoti inson aql-zakovati tabiat in’omidan ko‘ra ko‘proq mehr, muloqot va oilada ajratilgan vaqt samarasi ekanini yana bir bor isbotladi.

Siz oilangizda nechanchi farzandsiz va oilada ko‘proq yoki kamroq e’tibor olganingizni sezganmisiz? Sizningcha, bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatida birinchi tug‘ilish haqiqatan ham katta rol o‘ynaydimi? O‘z shaxsiy tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda bolaligida e’tibor kam bo‘lganidan shikoyat qiluvchi barcha aka-uka, opa-singillaringiz va do‘stlaringizga ushbu ilmiy tahlilni ulashing!

Birinchi farzand IQpsixologiyagenetikaoila tarbiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinToshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinBugun, 13:41Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiQozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiBugun, 12:4720 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43Angrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaAngrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaBugun, 12:35«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)Bugun, 12:34"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)Kecha, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda