To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!
Oilada nechanchi farzand bo‘lib tug‘ilish insonning kelajakdagi aqliy salohiyati va muvaffaqiyatini belgilab berishi mumkinmi? Xalqaro tadqiqotchilar va psixologlar guruhi tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar jamiyatda yillar davomida bahslarga sabab bo‘lib kelgan ushbu masalaga oydinlik kiritdi. Olimlar oiladagi birinchi farzandning "IQ" (aqliy salohiyat) darajasi deyarli har doim keyin tug‘ilgan kichik yoshdagi uka va singillariga qaraganda yuqoriroq bo‘lishini isbotladilar.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu sirli hodisa hech qanday irsiyat yoki murakkab genetika bilan emas, balki oiladagi mutlaqo tabiiy psixologik muhit va tarbiya omili bilan bevosita bog‘liq. Birinchi farzand dunyoga kelganda, ota-onaning butun diqqat-e’tibori, mehri va intelektual muloqoti faqat unga yo‘naltiriladi. Biroq keyingi farzandlar tug‘ilishi bilan oiladagi vaqt va e’tibor tabiiy ravishda taqsimlanadi, natijada kichik bolalar kattalar bilan yakkama-yakka kamroq muloqotda bo‘ladi.
Xo‘sh, to‘ng‘ich farzandlarning zehnini o‘stiruvchi asosiy psixologik mexanizmlar nimalardan iborat, kichik farzandlardagi bu bo‘shliqni qanday to‘ldirish mumkin va ota-onalar bolalar o‘rtasidagi tenglikni qanday ta’minlashlari kerak?
«Genetika emas, cheksiz e’tibor»: To‘ng‘ich farzand fenomenining ilmiy xronikasi
Psixologlar va neyrobiologlar tomonidan aniqlangan asosiy qonuniyatlar:
Ilk yillardagi mutlaq yakkaboshchilik: Birinchi farzand hayotining dastlabki davrida ota-onasining 100 foizlik vaqti va tinimsiz rivojlantiruvchi e’tibori ostida o‘sadi;
Til va nutq boyligi: Kattalar bilan yakkama-yakka ko‘p suhbatlashgan to‘ng‘ich bolalarning so‘z boyligi va fikrni ifodalash qobiliyati tezroq shakllanadi;
E’tiborning bo‘linishi: Oilada ikkinchi va undan keyingi farzandlar tug‘ilgach, ota-onaning kunlik quvvati va vaqti teng taqsimlanishga majbur bo‘ladi;
Tengdoshlar bilan ko‘proq vaqt: Kichik farzandlar ko‘pincha kattalar bilan emas, balki aka yoki opalari bilan muloqot qiladi, bu esa kattalar tilidagi murakkab bilimlarni qabul qilish sur’atini biroz susaytiradi;
«Murabbiylik» roli: To‘ng‘ich bolalar kichiklarga o‘rgatish orqali o‘z bilimlarini takrorlaydi va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini yanada mustahkamlaydi.
Farzandlar tug‘ilish tartibi va tarbiya sharoitlarining qiyosiy tahlili
Oiladagi birinchi va keyingi farzandlarga ko‘rsatiladigan e’tibor mutanosibligi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
To‘ng‘ich (birinchi) farzand
Kichik (keyingi) farzandlar
Aqliy salohiyat ("IQ") ko‘rsatkichi
Statistik jihatdan yuqoriroq
O‘rtacha yoki biroz pastroq sur’at
Ota-ona e’tibori hajmi
To‘liq va monopol (dastlabki yillarda)
Boshqa farzandlar bilan taqsimlangan
Kattalar bilan yakka muloqot
Ko‘p soatlik yakkama-yakka suhbat va o‘yinlar
Cheklangan vaqt, jamoaviy muhit
Ta’sir etuvchi bosh omil
Tarbiyaviy investitsiya va doimiy nazorat
Erkinroq muhit va aka-opalar tajribasi
Shaxsiy ko‘nikmalar rivoji
Liderlik, mas’uliyat va akademik aniqlik
Moslashuvchanlik, ijodkorlik va murosasozlik
Psixologik tahlil: Ekspertlar ota-onalarga nimalarni tavsiya qiladi?
Bolalar ruhiyati va ta’limi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:
Bu hukm emas: "IQ" darajasidagi ushbu farq bolaning kelajagini belgilab qo‘ymaydi; kichik farzandlar ko‘pincha ijtimoiy intellekt va amaliy munosabatlarda ustunlik qiladi;
Kichik farzandlarga alohida vaqt: Ota-onalar kuniga kamida 15–20 daqiqa vaqtni kichik farzandlari bilan boshqalardan alohida, yakkama-yakka holda kitob o‘qish va suhbatga ajratishlari zarur;
Tarbiyaviy muvozanatni saqlash: To‘ng‘ich farzandga haddan tashqari katta mas’uliyat yuklab, kichiklarni erkalatib yubormaslik oiladagi muhitni sog‘lomlashtiradi;
Individual qobiliyatlarni qo‘llab-quvvatlash: Har bir bola o‘ziga xos iste’dodga ega — birida mantiq va aniq fanlar kuchli bo‘lsa, boshqasida ijod va san’at rivojlangan bo‘lishi mumkin.
Olimlarning ushbu tadqiqoti inson aql-zakovati tabiat in’omidan ko‘ra ko‘proq mehr, muloqot va oilada ajratilgan vaqt samarasi ekanini yana bir bor isbotladi.
Siz oilangizda nechanchi farzandsiz va oilada ko‘proq yoki kamroq e’tibor olganingizni sezganmisiz? Sizningcha, bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatida birinchi tug‘ilish haqiqatan ham katta rol o‘ynaydimi? O‘z shaxsiy tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda bolaligida e’tibor kam bo‘lganidan shikoyat qiluvchi barcha aka-uka, opa-singillaringiz va do‘stlaringizga ushbu ilmiy tahlilni ulashing!
Izohlar 0
…