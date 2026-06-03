Da Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona ausläuft und er zum Free Agent wird, erklärte Louis Saha gegenüber GOAL, dass der polnische Stürmer für Manchester United von Nutzen sein könnte. Der ehemalige französische Spieler glaubt, dass Lewandowski im Old Trafford ähnlich große Wirkung erzielen könnte wie Zlatan Ibrahimovic, ein Stürmer vom Typ Kylian Mbappe für den Giganten der Premier League jedoch derzeit wichtiger ist. Goal.com berichtet darüber. Nachrichten meldung.

Obwohl Manchester United in den letzten Transferperioden viel in den Angriff investiert hat, war es schwierig, die erwarteten Ergebnisse zu erzielen. Dennoch wurden im Sommer 2025 die richtigen Schritte unternommen. Unter der Leitung von Michael Carrick feierten Matheus Cunha und Bryan Mbeumo erfolgreiche Debüts und führten das Team in Richtung Champions-League-Qualifikation. Auch Benjamin Sesko, der für 74 Millionen Pfund von RB Leipzig kam, bewies 2026 seine Effizienz und erzielte wichtige Tore.

Die Erwartungen an den 22-jährigen slowenischen Stürmer sind groß, doch da das Team in die europäischen Elite-Wettbewerbe zurückkehrt, ist eine Verstärkung der Konkurrenz notwendig. Lewandowski, mit 109 Champions-League-Toren, könnte für Carrick ein kluger Transfer sein, besonders wenn man bedenkt, dass er ablösefrei zu haben wäre. Saha sagte dazu: "Ich hätte es in Betracht gezogen. Er verfügt über enorme Champions-League-Erfahrung und würde dem Team definitiv helfen."

Saha fuhr fort und ging auch auf Lewandowskis Alter (37) ein: "Er würde die Partnerschaft mit Sesko in der Liga genießen und die Verantwortung teilen. Er bringt Führungsqualitäten und hohe Standards mit. Warum also nicht? Aber man muss auch sein Alter berücksichtigen. Er würde sicher 15-20 Tore pro Saison erzielen, aber die Zukunft auf ihm aufzubauen, wirft Fragen auf."