Rocket Lab präsentiert Archimedes-Triebwerke für neue Neutron-Rakete

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Rocket Lab präsentiert Archimedes-Triebwerke für neue Neutron-Rakete

Rocket Lab hat beeindruckende Bilder veröffentlicht, die den Einbau der Archimedes-Triebwerke in die Kraftstruktur der ersten Stufe der Neutron-Rakete zeigen. Diese Tests sind ein entscheidender Meilenstein vor der vollständigen Montage der Rakete. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Auf den Bildern ist das leistungsstarke Methan-Triebwerk mit allen Komponenten zu sehen, einschließlich isolierter Rohrleitungen, Kabelbäume und Befestigungsschnittstellen. Die Ingenieure haben erfolgreich verifiziert, dass alle Verbindungen an der physischen Hardware vollständig mit dem digitalen Modell übereinstimmen.

Der nächste Schritt ist die vollständige Integration der Rakete und Bodentests vor dem ersten Orbitalflug. Neutron ist eine Trägerrakete mittlerer Nutzlastklasse mit einer wiederverwendbaren ersten Stufe.

Neun Archimedes-Triebwerke ermöglichen Nutzlasten von bis zu 13 Tonnen in den niedrigen Erdorbit. Rocket Lab-CEO Peter Beck bestätigte, dass das Unternehmen planmäßig die wiederverwendbare Neutron-Rakete im vierten Quartal 2026 starten wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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