Nubia Z80 Ultra zum besten Android-Smartphone im AnTuTu-Ranking gekürt

Die Entwickler des AnTuTu-Benchmarks haben ihr Mai-Ranking zur Nutzerzufriedenheit mit ihren Geräten veröffentlicht. Seit einigen Monaten behauptet das Nubia Z80 Ultra seine Führungsposition in dieser Liste und erreicht eine Zufriedenheitsbewertung von über 98 %. Ixbt.com berichtet .

Den zweiten Platz belegte das Oppo K13 Turbo 5G mit einem Ergebnis von 98 %, während das Xiaomi 17 Ultra by Leica auf den dritten Platz aufstieg. Dieses Modell verdrängte das Oppo Find X8 Ultra aus den Top drei. Im oberen Bereich der Liste finden sich zudem Geräte wie das Huawei Mate 70 Pro Premium Edition (97,50 %) und das Oppo Find N5 (96,19 %).

Das Oppo Find X8 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Oppo Find X8s, Xiaomi 15 Ultra und OnePlus Ace 6 vervollständigten die Top Ten. Bemerkenswert ist, dass alle zehn Modelle eine Bewertung von über 93 % erreichten.

Bei den Marken liegt Oppo klar vorne – vier Modelle dieses Herstellers sind in der Liste vertreten. Nubia und Xiaomi sind mit jeweils zwei Smartphones im Ranking vertreten. Interessanterweise fehlen Samsung-Geräte, die in früheren Rankings regelmäßig vertreten waren, diesmal vollständig in den Top Ten.