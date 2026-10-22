Ararat-Armenien gegen AZ Alkmaar: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Europa League zwischen Ararat-Armenien und AZ Alkmaar beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf von Ararat-Armenien: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (Kapitän), 8. Balanta J. A., 17. Karle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.
Ersatzbank von Ararat-Armenien: 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.
Cheftrainer von Ararat-Armenien: Tulipa.
Startelf von AZ Alkmaar: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (Kapitän), 17. Biskov V., 21. Kwakman D., 7. Wesley Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.
Ersatzbank von AZ Alkmaar: 54. Bergraaf Y., 27. Bouzian O., 5. Chaves Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Itihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verhulst H.
Cheftrainer von AZ Alkmaar: Martens M.
Kommentare 0
…